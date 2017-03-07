Honda dur durak bilmeden Civic ailesini geliştiriyor. 2017 model Civic Type R hayranların yeni gözdesi olacak.

Honda Civic hayranları bilirler ki bir otomobile olan hayranlık sadece ona sahip olmak demek değildir. Yeni Model Honda Civic kendisine olan hayranlığın nesiller boyu devam etmesi için geliyor.

315 beygirlik motor gücüne sahip otomobil, turbo motoru, manuel şanzımanı ve tam arkasında ortaya konumlandırılmış üç egzoz çıkışıyla gözleri kamaştırıyor. Bugüne kadar en agresif görünüme sahip araçlarından birini üreten Honda, aracı önce ABD'de, birkaç ay sonra da tüm dünya ülkelerinde satışa sunacak.

Lastik olarak fabrikasyonda Continental’in ContiSportContact modelini kullanan firma, bu aracın altında sağ kalacak lastiğin henüz üretilmediğinin farkındadır heralde.

Honda, yeni Type R'ın Touring paketiyle satışa çıkacağını söyledi. Boyutu 7" olan dokunmatik ekran navigasyon, özel ses sistemi araçta yer alacak. Ayrıca Apple CarPlay ile Android Auto uyumluluğu satılan araçlar için standart olacak.

Bugüne kadar üretilen bütün arka kasalı Civic modelleri gibi Type R da İngiltere'deki Swindon fabrikasına üretilecek. Yolları arşınlayacak ve sahibine lastik masrafı yaptıracak turbo motor ise ABD Ohaio’da üretilecek ve Swindon fabrikasında gövdeye oturtulacak. Honda aracın fiyatını 61 bin euro yani yaklaşık 237 bin TL olarak açıkladı.