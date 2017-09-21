32-Bit ve 64 Bit Akıllı Telefonlar Arasındaki Farklar

Akıllı telefon sektörünün en önemli geçişi 32-bit'ten 64-bit'e doğru oldu. Bu geçişin nedenini açıkladık.

iOS 11’le birlikte 32-bit uygulama desteği tamamiyle kesildi. Bundan sonra iOS 11 yüklü Apple cihazlarında, 32-bit uygulamaları kullanamayacaksınız. Peki yıllardan beri sürekli konuşulan 32-bit, 64-bit savaşının gerçek sebebi ne? Bütün üreticiler 32-bit’e neden lanet okuyorlar? Bugün bu iki teknolojinin detaylarına ineceğiz. Bu sayede bu konuyla ilgili kafanızda soru işareti kalmamış olacak.

Apple, iOS 7’den beri 64-bit işletim sistemine sahip. Geçişi yaptığından beri, Apple Store’da bulunan tüm uygulamaları 64-bit sistemine geçirmek için teşvik çalışmaları yapıyordu. Android’de ise, Android Lolipop’tan beri 64-bit işletim sistemini görüyoruz. Telefonların ilk zamanlarında 32-bit mimarisiyle işlemci üretmek daha kolaydı, ancak beklentiler arttıkça yıllar içerisinde bu durum 64-bit’e çevrildi.

“Bit” Nedir?

Artık pek çok kişinin bildiği bir şey var. Bilgisayarın anladığı iki şey vardır; bunlar; 0 ve 1’dir. Bilgisayarda gördüğümüz her şey bu iki karakter tarafından oluşturuluyor. Bu iki karakterden birinin bulunduğu her kayıt alanı “1 bit” olarak nitelendiriliyor. İşlemcide kayıtların boyutu 32 bit ise, 32-bit işlemci, 64 bit ise de 64-bit işlemci oluyor. 64-bitlik bir kayıt, 0 ila 18.446.744.073.709.551.615 aralığında sayıları saklayabiliyor. Bu rakam 32-bitlik bir işlemcinin yapabileceğinden çok daha fazla.

Ayrıca, 32-bit işlemciler yalnızca 4GB RAM ile desteklenebiliyorlar. Bu yüzden bu teknolojiden en hızlı şekilde vazgeçildi. 64-bitlik işlemcilerin bellek miktarı 18.4 exabytes’a kadar çıkabiliyor.

64-bit işlemciler, belleğe sürekli geri dönmek zorunda kalmadıkları için 32-bit işlemcilere göre çok daha hızlı çalışabilir. Zaten günümüzde çıkan telefon, bilgisayar gibi pek çok işlem gücü olan sistemde 64-bit teknolojisi varsayılan olmuş durumda.