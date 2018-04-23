iPhone 7 Plus’ın Depolama Alanı Yüzde 1600 Genişletildi

iPhone 7 Plus’ın depolama alanını 32 GB’dan 512 GB yapan Federico Cervo isimli YouTuber, YouTube kanalı üzerinden nasıl yapıldığını detaylıca gösterdi.

Apple’ın son yıllarda ürettiği iPhone cihazlarında yer alan depolama alanları genişlemeye başladı. İlk senelerde çıkan cihazlarda 4GB depolama alanı sunan Apple, günümüzde 32-64GB gibi daha rahat kullanılabilir depolama alanları sunuyor. Şirket bu depolama alanları ile müşterilerini memnun etse de, telefonun üzerine microSD kart takılamaması bir süre sonra bu alanların yetersiz olmasını sağlıyor.

Bugün sizlere bu sorunu tamamen ortadan kaldıran bir YouTube videosu göstereceğiz. 5.4 milyon abonesiyle Apple kullanıcılarının yakından takip ettiği EverythingApplePro isimli YouTube kanalı, 32GB’lık depolama alanına sahip bir iPhone 7 Plus’a 512GB’lık yonga takmayı başardı.

Bunu yapmak için Çin’den iPad Pro’ya ait 512 GB’lık bir bellek yongası getirten YouTuber Federico Cervo, iPhone 7 Plus’ın içini açıp sisteme entegre yongayı çıkardıktan sonra, Çin’den satın alınan iPad Pro yongasını monte etti. Bu sayede iPhone 7 Plus’ta 512 GB dahili depolama alanı olmuş oldu.

Daha Hızlı Sonuçlar

Cervo ve ekibi, iPhone 7 Plus’a yeni yongayı taktıktan sonra, normal yongalı iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus’a karşı test etti. 512 GB’lık depolama alanına sahip cihaz, iki telefondan da daha yüksek puan aldı. Telefonun nasıl bir performans gösterdiği ve yonganın nasıl takıldığını gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.