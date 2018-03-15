Öldükten Sonra Bilinci Ölümsüzleştiren Şirket: Nectome

Teknoloji girişimcisi ve milyarder Sam Altman, son yılların en ilginç teknoloji firmasına, öldükten sonra bilincini yaşatması için 10 bin dolar ödeme yaptı. Nectome adındaki şirket, Silikon Vadisi’nde bulunuyor, insanlığa beyindeki düşüncelerin ölümden sonra bile hayatta kalacağı vaadini veriyor.

İnsan bilinci, günden güne hayattaki her şey gibi dijitalleşme yolunda ilerliyor. Yazılımlar, biyolojik ömürleri bulunmadığı için ölümsüzler. Peki insanın beynindeki düşünceler, dijital ortama aktarılarak hayatta kalabilirler mi? İşte tam da bu işle ilgilenen ve tamamen yasal prosedürlere sahip olan bir şirkete, Silikon Vadisi’ndeki belki de en ilginç girişim olan Nectome’a gözlerimizi çeviriyoruz.

Teknoloji girişimcisi Sam Altman, söz konusu şirketin son ve en genç üyelerinden birisi oldu ve öldükten sonra bilincinin ölümsüzleşmesi için 10 bin dolar ödeme yaptı. Şirketin bekleme listesinde 25 kişi daha var. Fakat bu kişilerin gerekli işlemleri yapmaları için hayatlarına son vermeleri gerekiyor.



Sam Altman, Y Combinator isimli Silikon Vadisi şirketinin kurucusu ve sahibi. Fotoğraf ise memleketi Almanya'nın Dresden kentinde çekilmiş.

Doktor kontrolünde intihar yoluyla bilinci ölümsüzlüğe kavuşturmak:

ABD’nin 5 eyaletinde amaç ne olursa olsun, doktor kontrolünde intihar etmek yasal. Sırtını buna dayayan şirketin listesinde bilincini ölümsüzleştirmek için ölümü bekleyen Altman dahil 25 kişinin olduğunu söylemiştik.

Katılımcıların imzaladıkları süreç, hayatta olan bir müşterinin Nectome’un cihazlarından birisine bağlanmasıyla gerçekleşiyor. Daha sonra bu kişinin beynine özel kimyasallar enjekte ediliyor. Şirket, sundukları yöntemin yüzde yüz ölümle sonuçlanacağını kabul ediyor. Nectome’un kurucu ortağı Rober McIntyre “Doktor kontrolünde intiharla aynı şey” şeklinde bir açıklama yapıyor.

Şirketin web sitesinde “bütün hatıralarınızı korumak için beyninizi muhafaza ediyoruz” açıklaması var. Yani en sevdiğiniz kitabın en sevdiğiz bölümleri, ailenizle hatıralarınız, soğuk bir kış gününde içtiğiniz sıcak bir çay, arkadaşlarınız, fikirleriniz, düşünce şekliniz ve her şey… Hepsi dijital ortamda sonsuza kadar yaşayabilir.

Şirket, mevcut teknolojinin bilincimizdeki bilgileri sayısallaştırmak için yeterli olduğunu ve vakti geldiğinde bu bilincin durumu fak etmesinin mümkün olacağını söylüyor. Akıllara her ne kadar kötü bir film de olsa Johny Depp’in baş rolünde olduğu Transendance filmi geliyor. Filmde benzer bir buluş gerçekleştiren bilim insanının, yaşamına elektronik bir ortamda “bilgisayarlaşarak” devam etmesi konu ediliyor.



Transendance filminden bir kare

Beyne enjekte edilen özel sıvının yüzlerce veya binlerce yıl boyunca beynin yapısını bozmadan saklayabileceği de söyleniyor. Prosedürün çalışması için beynin her daim çalışır durumda olması şart.

Nectome, bir kalp ve akciğer makinesine bağlı olarak hayatta kalabilen insanların bilinçlerini de birbirlerine bağlamayı hedeflediğini söylüyor. Ancak bireylerin yasal olarak doktor kontrolünde intihar edebilmeleri için, ölümcül bir hastalığa sahip olmaları ve en az 6 ay ömürlerinin kalmış olması gerekiyor. ABD’nin 50 eyaletinden 5’inde kontrollü intihar, bu şartlarla yasal.