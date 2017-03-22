32 Yıllık Terminatör Serisinin Yeni Filmleri İptal Edildi!

Paramount Pictures, Terminatör serisinin 2017 ve 2018'de gelecek iki yeni filminin iptal edildiğini açıkladı.

Bundan tam 32 yıl önce 1984 yılında Terminator adıyla vizyona giren ve 1991'deki devam filmiyle birlikte sinema tarihinin en köklü serilerinden biri olan Terminator'un en son filmi olan Terminator Genisys üçlemesinin ilki 2015 yılında vizyona girmişti. Bunun üzerine Terminator Genisys üçlemesinin diğer iki filminin 2017 ve 2018 yıllarında geleceği tahmin ediliyordu.

Ancak beklenen olmadı. Daha önce filmlerin 2017 ve 2018 yıllarında vizyona gireceğine dair bilgiler paylaşayan Paramount Pictures bu kez New York Daily News'ın raporuna göre Terminatör Genisys serisinin yeni filmlerinden vazgeçti. Görünüşe göre Genisys serisinin devamı niteliğindeki iki film de iptal edildi.

Bu filmlerin neden iptal edildiğine dair kesin bir bilgi henüz yokken ortaya atılan en büyük iddia filmin haklarının Terminator serisinin asıl yapımcısı James Cameron'a geçeceği ve Cameron ile birlikte serinin tekrar orijinal ekibiyle devam edeceği yönünde. Bu konuyla ilgili kesin bir bilgi ise henüz yok.