Daha önceki dönemlerde çeşitli sitelerden çalınan 320 milyon şifrenin bir araya getirildiği bir veritabanında şifrelerinizi kontrol edebilirsiniz. Bu şifrelerden herhangi birini kesinlikle kullanmayın.

Günümüzde hackerlar sayesinde hesaplarımızı daha çok güvene almamız gerekiyor. Bunun için küçük-büyük harf, numara ve özel karakterlerle uzun şifreler oluşturmalıyız. Bu şifreler bulunması çok daha zor şifreler olduğu için hackerların ele geçirmeleri çok daha zordur.

Bu konuda çok güzel bir çalışma yaparak ne kadar uzun olursa olsun bulunabilecek tüm şifreleri listeleyen Troy Hunt isimli sayfada, daha önce yapılan saldırılar sonucu çalınan 320 milyon şifre bulunuyor. Myspace, Adobe, CK, Badoo, Linkedln gibi dünyaca ünlü sayfalardan zamanla çalınmış bu şifreler hackerların ilk durak noktası olabiliyor. Eğer şifreyi sayfadan aratırsanız ve aşağıdaki görsel gibi kırmızı bir görsel çıkarsa bu, şifrenin veritabanında bulunduğunu gösterir.

Troy Hunt’ın bu hamlesi sayesinde kullandığınız veya kullanmak istediğiniz şifreleri bu veritabanından kontrol edebileceksiniz. İnternet sayfasından sorgulama yapabileceğiniz şifrenizi böyle bir sitede deneme yaparak riske atmak istemiyorsanız(ki haklı olabilirsiniz) tüm şifreleri bilgisayarınıza indirerek bu şekilde tarama yapabilirsiniz. Bunun için 5.3 GB’lık sıkıştırılmış dosyayı indirmek gerekiyor. Unutmadan belirtelim, veriler açıldığında 11.9 GB’lık metin dosyası ortaya çıkıyor. Ayrıca kısa süre önce 250 MB’lık 306 milyon şifreye 14 milyon daha ekleyen bir güncellemeyi de indirebilirsiniz.

Bunlara hiç gerek yok diyorsanız da dediğimiz gibi arama kutucuğuna şifrenizi yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Yeni bir şifrenizin olmasını istiyorsanız bu sayfa aracılığı ile sorgulama yapıp bu şekilde devam etmenizi öneriyoruz.

Unutmayın şifre seçerken olabildiğine uzun karakter ve harf, rakam ve özel karakter gibi çeşitli düzeneklerden yararlanmalısınız. Şifrenizi sağlam bir şekilde kurarsanız karşıdaki kişi sayfada açık bulamadığı sürece sizin hesabınıza giremez.