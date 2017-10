Gizemli Deniz İnsanları Anadolu’dan Çıkmışlar!

1878 yılında Afyon yakınlarında bulunan Luvi dilindeki bir antik yazıt, aradan geçen yılların ardından ilk kez deşifre edildi.

Üzerinde antik hiyerogliflerin yer aldığı 3200 yıllık yazıt, uzmanlar tarafından deşifre edildi.

1878 yılında Afyonkarahisar’ın 34 km kuzeyindeki Beyköy köyünde bulunan kireçtaşından yapılmış frizin üzerindeki yazılar, Fransız arkeolog George Perrot tarafından kaydedildi. Hiyeroglif, dünyada yalnızca birkaç kişi tarafından okunabilen Luvi dilinde yazılmış. Bu dili okuyabilen sayılı kişilerden olan Dr. Fred Woudhuzien, yazıtın tercümesini yaptı.

Antik metinde, Anadolu’daki krallıkların Hititler’e karşı bir donanma kurup Doğu Akdeniz’deki sahil kentlerinin nasıl fethedildiğini anlatıyor. Yazıta göre aralarında Mira’nın da bulunduğu Anadolu uygarlıkları, antik Mısır’ı ve Doğu Akdeniz’deki diğer bölgeleri, Bronz Çağı bitmeden önce işgal etti.

Miken Uygarlığı’nın Anadolu’ya saldırmasıyla başlayan ünl Truva savaşı bu dönemin sonunda yapılmış, savaştan sonra kazanan tarafta yer alan Miken Uygarlığı’nın yıkılmasıyla yüzyılla boyu sürecek Karanlık Çağ başlamıştı. Fakat günümüz akademisyenlerinin ‘Deniz İnsanları’ olarak adlandırdığı bu gizemli insanların kim olduğu yıllardır büyük tartışma konusuydu. Mısır’da bulunan antik belgelerde bu gizemli deniz insanlarının Kıbrıs ve Suriye’yi işgal ettikleri belirtiliyordu.

Metnin çevirisine katkıda bulunan Luvi dili uzmanı Dr. Zangger, elde edilen bulguları şu sözlerle değerlendirdi: "Batı Anadolu'dan olan Luviler kesinlikle 'Deniz İnsanları İşgalleri' olarak anılan olaya ve böylece Doğu Akdeniz'de Bronz Çağı'nın sonlanışına katkı sağladı. Bu sayede Akdeniz arkeolojisindeki en büyük bulmacalardan biri makul şekilde çözülebilir."

Metnin tam deşifre edilmiş hali ise Aralık 2017’de 'Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society' adlı dergide yayınlanacak.