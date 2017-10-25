3250 Yıl Önce Avrupa’ya Gelip Savaşan Gizemli Toplum!

Avrupa’ya Bronz Çağı’nda hüküm süren toplumlar, birçok savaş yaptılar. Bundan yaklaşık 3250 yıl önce gerçekleştiği bilinen ve Avrupa’da ilk olduğu bilinen savaşın kemik ve kafatası kalıntılarının, binlerce kilometre öteden gelen eğitimli askerlere ait oldukları keşfedildi.

Tarihin farklı dönemlerinde eğitimli savaşçılar, birbirinden farklı coğrafyalarda toplumlarını savunmak için kan döktüler ve hayatlarını feda ettiler. Bundan 3 bin 250 yıl önce Avrupa’da gerçekleşen en eski savaşın yapıldığı yer olarak bilinen Tollense Vadisi, binlerce kırık kemik ve parçalanmış kafa tasıyla dolup taşıyor.

1980’li yıllarda keşfedilen kalıntıların, Avrupalı iki toplumun arasında bir anlaşmazlık sonucu çıkan bir savaştan kalma olduğu tahmin ediliyordu. Ellerindeki parçalanmış iskeletleri inceleme altına alan araştırmacılar, onların Avrupalı bir toplumdan gelmediklerini kanıtladılar.

Bronz Çağı'ndaki en büyük ve en acımasız savaşlardan birisi olarak bilinen Tollense Vadisi’ndeki bu olay, 2 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlandı. Kuzeydoğu Almanya’nın yerel toplumları olduğu düşünülse de artık bilimsel kanıtlarla, orada savaşan toplumlardan birinin çok çok uzaklardan geldiği anlaşıldı.

Bu zamana kadar keşfedilen toplam 140 iskelet ve çeşitli askeri teçhizatlar aslında 2007 yılından beri araştırma altındalar. Bronz mızraklar ve ok uçları, çakmaktaşarı ve kemiklerden yapılmış kesici aletler de Avrupa dışından gelmişler.

Bu bulgular, insanlık tarihinin en gizemli çağlarından Bronz Çağı’nda, düşünülenden daha iyi örgütlenmeler yapıldığı ve çok daha şiddetli bir ortam olduğunu kanıtlar nitelikte:

Savaşmak için uzak diyarlardan gelen askerlerin kökenini merak eden araştırmacılar, insan kemiklerine coğrafi olarak kendi imzasını atabilen stronsiyum gibi elementleri analiz ettiler. Sonuçlar savaşçıların, iyi bir örgüt yapısına sahip asker yetiştirebilen gelişmiş bir toplumdan geldiklerini gösterse de, tam olarak nereden geldikleri anlaşılamadı.

Eğer söz konusu toplumun gizemi çözülürse, Avrupa’daki kültürel değişimin tarihi gizemi de ortadan kalkacak.