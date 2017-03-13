32GB RAM ve Intel Kaby Lake İşlemciyle MacBook Pro 2017 Geliyor!

Apple MacBook Pro seri ile heyecanlandırmaya devam ediyor. Beklentiler ailenin yeni üyesinin tam bir 'canavar' olacağı yönünde

Apple, acımasızca rekabet ettiği her sektörde fark yaratmayı ve yeneliklere öncülük yapmayı çok seviyor. Firmanın dizüstü cihazlardaki amiral gemisi MacBook Pro geri dönüyor!

Fakire vurulacak son tekme fırsatını hiçbir zaman tepmeyen firmanın yeni canavarı, o hayallerinizi kurduğunuz mükemmel performansı çok kolay bir kullanımla sunuyor. Geçtiğimiz yıl Touch bar gibi özellikleriyle ve fiyatıyla göz dolduran MacBook Pro, taraftarlarını cezbetmeyi başarmıştı.

Bu sene tıpkı iPhone 8 söylentilerindeki gibi donanım olarak büyük değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Profesyonel kullanıcılar için tasarlandığı göz önüne alındığında, gerekli hız artışı için Intel’in Kaby Lake işlemcilerini MacBook Pro 2017'de kullanmak uygun olurdu. Apple söylentilere göre bu işlemciyi kullanarak sadece rekabeti yakalamakla kalmayıp aynı zamanda amiral dizüstüsünün adının canlı kalmasını sağlayacak.

Ayrıca bir önceki versiyone göre MacBook Pro 2017, 32 GB RAM ile gelebilir. Standart kullanımlar için çok çok yeterli olan bu kapasite, profesyoneller içinde uygun bir kullanım sunacak. MacBook Pro 2016 ile prizden uzakken bir çok kullanıcı enerji tüketiminden memnun kalmayarak şikayetlerini dile getirmişti. Apple'ın Kaby Lake işlemciyi MacBook Pro 2017 ile bütünleştirmesi, cihazın güç tüketimini kesinlikle artıracaktır. Söz konusu işlemci, 2016 modelinin eski moda cipsinden çok daha az enerji tüketiyor. Intel, 7. nesil yongalarının 9.5 saate kadar 4K oynatma özelliğine sahip olduğunu belirtti. Evet ciddi ciddi belirtti… Bekleyip ne kadar gerçek olduğunu göreceğiz.

Ayrıca cihazın ekranı için ise yeni geliştirilen Retina 2.0 teknolojisinin kullanılacağı söylentileri kesinleşmek üzere. 2560 × 1600 çözünürlüğe sahip ekranda yapıplan profesyonel işlerin sonucu görmek anlaşılan çok tatmin edici olacak. Ne diyelim uçur bizi Apple! Yeni Mac çıktığında satın alabilirsek tabi :)