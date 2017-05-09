33 Yıl Önce Kaybolan Plaj, 'Aniden' Ortaya Çıktı!

İrlanda sahillerinde bulunan ve 33 yıl önce sırra kadem basan plaj, tekrar ortaya çıktı. Bilim insanlarının konu ile ilgili sağlam hipotezleri mevcut.

Dün itibariyle bilimsel bir mucize gerçekleşti. İrlanda'nın bir kasabasında 33 yıl önce doğal nedenlerle ortadan kaybolan bir plajımsı yapı kendini tekrar gösterdi. Söz konusu plaj, Achill yerleşimdeki Doogah yerleşimde ortadan kaybolmuş ve bilim dünyasının yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı.

Lakin muazzam mevsim değişikleri, söz konusu plajı tekrar bir araya getirdi. Bir Drone'un 28 Nisan'da elde ettiği görüntülere göre fiziğin ilk kuralı yeniden doğrulanmış oldu: Hiçbir materyal varken yok olmaz ve yoktan varolamaz.

Bilim insanlarına göre plajın ortaya çıkmasına, suların yükselmesi sonucu kum tanelerinin yine görünür hale gelmesi sebep oldu. Southampton Üniversitesi uzmanı Dr. Ivan Haigh'e göre akıntılar, saatte 100 kilometre ile hareket edip kum ve suyu tekrar olması gerektiği yere getirmeyi başardı.