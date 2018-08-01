348 Yıl Önce İki Yıldızın Çarpışmasıyla Oluşan Molekül

Gelişen teknolojiyle birlikte yapılan astronomik keşifler büyük ilerleme kaydettiler. Dünya'da bulunan iki teleskop sayesinde, Dünya'dan uzak bir bölgede eski bir yıldız çarpışmasını tanımlandı. Bunu yapmak için çarpışma sonucunda oluşan moleküller edildi.

1670 yılında Dünya’dan gözlenebilecek kadar yakın bir mesafede Güneş benzeri iki yıldız birbirine çarptı. Bu çarpışma sonucunda muhtemelen yeni bir yıldız oluştu ve o yıldızın molekülleri her yere saçıldı.

Yeryüzündeki iki yüksek teknolojili teleskop olan ALMA ve NOEMA, uzay ortamında yeni bir molekül formu keşfettiler. Bu molekül üzerinde yapılan çalışmalar, kaynağının iki yıldızın çarpışması sonucunda oluşan maddeler olduğunu gösterdi. Üstelik bu patlama, kimyasal kayıtlara göre 348 yıl önce gerçekleşmişti.

Söz konusu molekül, “alüminyum monoflorür” olarak bilinen bir diğer molekülün izotopu. Dünya’dan yaklaşık olarak 2000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Çevresinde parlak bir yıldız bulunduğu için gözlemlemek için son derece gelişmiş teleskoplar gerekiyor.

Söz konusu yıldızlar arası birleşmenin kalıntıları incelendiğinde, son derece nadir moleküllerin oluştuğu anlaşıldı. Bu keşif, aynı zamanda Güneş Sistemi dışında gözlemlenen ilk “dengesiz radyoizotop” keşfiydi. Bilim insanlarına göre moleküler evren keşiflerinde önemli bir aşama kaydedildi. Söz konusu tespitler, bundan sonraki kimyasal uzay değişimlerinin anlaşılmasında rehber olabilir.