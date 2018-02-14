ABD'li 58 yaşındaki bir mühendis, İngiliz bir kanalın belgeseline konu oldu. 36 yıllık evli olan adam haftada dört kez seks robotu ile birlikte olduğunu, hatta onu yemeğe dahi çıkardığını belirtti.

İngiliz Channel 4 kanalı, önümüzdeki hafta son dönemde sıklıkla tartışılan seks robotları hakkında bir belgesel yayınlayacak. ‘The Sex Robots are Coming’ (Seks Robotları Geliyor) adlı belgeselin konuğu ise Birleşik Devletler’in Georgia eyaletinde mühendis olarak çalışan bir adam.

Tecrübeli mühendisin belgesele konuk olmasının nedeni ise April adını verdiği seks robotu ile haftada dört kez birlikte olması. Seks robotlarının etik ve ahlaki boyutu tartışılmaya devam ederken tecrübeli mühendis, evli olmasına karşın robotlar ile yakın ilişki kurmuş bile.

58 yaşındaki adam, robotu yalnızca bir seks oyuncağı olarak görmüyor. Bazı akşamlar robotu yemeğe dahi çıkardığını belirten adam, insanların onu gerçek bir insan mı yoksa robot mu olduğu konusunda ayırt edemediğini belirtti. Usta mühendis, eşinin başta bu durumdan rahatsız olduğunu fakat sonradan kabullendiğini belirtti.

36 yıllık eşinin ilk başta bir seks oyuncağı ile birlikte olmasına karşı çıktığını söyleyen 58 yaşındaki adam, daha sonra bu duruma alıştığını, hatta kendisini başka bir kadınla aldatmadığı için eşinin durumdan memnun olduğunu belirtti. Umarız hayatlarının geri kalanında da böyle anlayışlı bir çift olmaya devam ederler.