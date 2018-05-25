360 CIO 2018, 20 Haziran'da İstanbul'da!

360 CNP’nin düzenlediği ve Marriott Hotel Şişli İstanbul’un ev sahipliğini yapacağı CIO 2018 Zirvesi, 20 Haziran'da kapılarını açacak.

2’nci 360 CNP CIO 2018 Zirvesi 20 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek. Küresel analistler, lider teknoloji sağlayıcıları ve Türkiye'nin en etkili CIO, IT ve BT liderlerinden Türkiye'nin hızla gelişen dijital dönüşüm ortamının geliştirilmesi bugünün trendlerini ve geleceğin teknolojilerini yakalamak için şimdiden yerinizi ayırtın.

Zirve kapsamında, Atasay Kuyumculuk, Kığılı, ING Bank, Jolly Tur, Mastercard, Migros, N11.com, Nova Medya, Okan Üniversitesi, Özdilek Holding, Şekerbank, Türkiye Sigortalar Birliği, Zürich Sigorta, Data Lab, Commencis gibi lider kuruluşların başarılı yöneticilerden yeni iş modelleriyle birlikte, titiz öngörülere nasıl eriştiklerini ve herkesten önce uygulamaya geçirecekleri başarı garantili hareket planlarını nasıl yarattıklarını anlatacaklar.

Beklentiniz ister belirli bir stratejinin uygulamasını sağlamak, ister maliyetlerini optimize etmek olsun, 20 farklı sektörden 120’nin üzerinde şirket profesyonelleri ile stratejik bilgi alışverişi, deneyim, networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmesine zemin sağlamaktadır. Etkinliğe kayıt olmak ya da detaylı bilgi almak için 360cnp.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.