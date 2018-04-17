360 CIO 2018 İçin Geri Sayım Başladı!

360 CNP’nin düzenlediği ve Marriott Hotel Şişli İstanbul’un ev sahipliğini yapacağı CIO 2018 Zirvesi 10 Mayıs'ta kapılarını açacak.

360 CNP’nin gerçekleştirdiği CIO 2018 Zirvesi, 10 Mayıs 2018 günü Marriott Hotel Şişli İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. '’Yeni Nesil Teknolojiler & Yeni Nesil İş Modellerinde Paradigma Değişimi'' ana teması etrafında 360 CIO 2018 ZİRVESİ bu sene geleceğe odaklanacaktır.

360 CNP Organizasyon Genel Müdürü Özlem Alkan, zirve hakkında şu bilgileri verdi; ‘’Klasik alışageldiğimiz operasyonel BT yerine artık şirketin bütün iş süreçlerini inceleyip üzerine yeni teknolojileri kullanarak dönüştürülmesi bekleniyor. Pek çok şirkette CIO görevinde olan yöneticilerin dijital dönüşümün öncüsü olduğunu görüyoruz. Günümüzde yeni teknolojileri kullanmak yetmiyor. Bu anlamda süreçleri yeniden tanımlamak ve organizasyonel değişiklikler yapmak, doğru partnerler ile çalışmak ve artı doğru eko sistemleri kurmak gerekiyor. 360 CIO 2018’de gerçek dünya dersleri ve tecrübelerinden oluşan ve başka bir yerde bulunamayacak bir içerik, yeni nesil uygulamalar, güncel Know-How’lara, inovasyonel çalışmalar ve sonuç veren örnekler katılımcıları bekliyor.’’

Programda neler var?

Türkiye'nin ve dünyanın lider şirketlerinin CIO, CISO, IT, BT, genel müdür yardımcıları, direktörleri, küresel analistler, lider teknoloji sağlayıcıları ve akademisyenlerden oluşan yirmiyi aşkın konuşmacı ve oturum yer alıyor. Zirve kapsamında, Avaya, IBM, İşnet, Bircom, Süreç Yönetim Merkezi, İstanbul Pazarlama, Mastercard, Infonet, Forcepoint, Related Digital, CAP DC, DST, N11.com, Kığılı, Bosch, DHL, Odeabank, ING Bank, Jolly Tur, Okan Üniversitesi, Toptel, Nova Medya gibi lider kuruluşların Türkiye'nin hızla gelişen dijital dönüşüm ortamının geliştirilmesi ve yarının stratejilerinin şekillendirilmesi adına başarılı yöneticilerden dijital dönüşümün kurumlara sağladığı avantajlarının yanı sıra, dijital dönüşümün kurumlar içindeki yol haritası gibi güncel konular da masaya yatırılacak.

Beklentiniz ister belirli bir stratejinin uygulamasını sağlamak, ister maliyetlerini optimize etmek olsun, 20 farklı sektörden 150’ nin üzerinde şirket profesyonelleri ile stratejik bilgi alışverişi, deneyim, networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmesine zemin sağlamaktadır. Bugünün trendlerini ve geleceğin teknolojilerini yakalamak, yeni iş modelleriyle birlikte, titiz öngörülere nasıl eriştiklerini ve herkesten önce uygulamaya geçirecekleri başarı garantili hareket planlarını nasıl yarattıklarını öğrenmek için şimdiden yerinizi ayırtın.

10 Mayıs tarihinde Marriott Hotel Şişli İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek CIO 2018 Zirvesi hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için 360cnp.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.