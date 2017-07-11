Dashcam'ın devreye girmesiyle Waylens, araç içi kamera konusunda devrim yapmaya hazırlanıyor. Secure360 olarak adlandırılan kamera, tahmin edeceğiniz üzere 360 derecelik kamera ve video kaydı yapabiliyor.

Araç hırsızlığı, uzun yıllardır önüne geçilmekte zorlanılan suçlardan bir tanesi. Araç içi kameralar çıktıktan sonra işlenen suçların oranı da biraz daha aşağılara çekildi. Araç içi kameraların çoğu sadece siz arabanızı aktif kullanırken kayıt yapıyordu. Yeni gelecek bu kamera ile 24 saat kayıt tutulabilecek, dilerseniz bilgisayarınızdan bağlanarak canlı izleyebileceksiniz.

Evinizde veya işyerinizde kullanıdığınız kameralar gibi 24 saat kayıt tutma imkanı sağlayan Secure360, gömülü ivmeölçer ve jiroskopu, olayları algılamak ve bu verileri size göndermek için üretildi. Başka bir deyişle cihaz, eğer birisi aracınıza zarar vermeye çalışırsa, entegre ettiğiniz bilgisayar veya telefon yardımı ile sizi uyaracak.

Sadece araç güvenliği sağlamak için üretilmeyecek olan Secure360, dağ gezintisi, Off-Road gibi hobilerinizde de size yardımcı olacak.

Waylens 2017 Kasım ayında çıkaracağı Wi-Fi bağlantılı Secure360'ı, 249 dolar satış fiyatı ile piyasa sürecek. 4G bağlantılı versiyonunun satışı ise 349 dolar fiyatıyla 2018 yılının ilk çeyreğinde yapılacak.