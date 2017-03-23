Çin’de yaşayan 37 yaşındaki bir kadın, gözlerinde kaşıntı ve sulanma olduğu gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Doktorların yaptıkları muayene sonrası kadının aslında çok nadir görünen bir olayla karşılaştığı ortaya çıktı.

Şu söyleyeceğim şeye ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama bence insan vücudundaki en değerli organ (beynimizi bir kenara bırakacak olursak) gözdür. Şu an için kıymetini pek bilmiyor olabiliriz ama görme yetinizi kısacık da olsa kaybettiğinizi düşünün, şahsen ben düşüncesi bile gerdi.

Bunun dışında göz insan vücudunun en temiz dış organıdır, fakat ufacık bir mikrop, bir iltihap, göze diğer organlara nazaran çok daha ağır hasarlar verebiliyor. Tıpkı 37 yaşındaki Çinli kadının başına gelenler gibi.

Kadın, gözünde kaşıntı ve sulanma sorunları yaşadığı gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar ilk etapta gözün bir enfeksiyon sebebiyle alerjik bir sorun yaşadığını düşünmüşler. Fakat yapılan detaylı incelemeler, gözün aslında irisin etrafında yer alan kollaretin parçalandığını ortaya çıkarmış. İris kollareti, fazla belirgin görünmese de göz bebeğini çevrelen kalın bir zardır. Bu zar, açık renkli gözlerde daha belirgin şekilde görülebilir. Söz konusu zarın yırtılması ise oldukça narin görülen durumlardan bir tanesidir.

Doktorlar, gözünden bir parça aldıktan sonra kadını taburcu etmişler. Fakat asıl ilginç olan, kadının böylesi sıkıntılı bir durum yaşamasına rağmen görme kaybı yaşamaması.