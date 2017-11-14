3B Lazer Algılayıcı ile iPhone'larda AR Keyfi Zirve Yapacak!

Apple, 3 boyutlu lazer algılayıcılar ile gelecek iPhone modellerinde arttırılmış gerçeklik deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Henüz iPhone X’u tam olarak keşfedememiş ve TrueDepth kamera ile animojilerin suyunu çıkaramamışken Bloomberg’den gelen raporlar, Apple’ın 2019 model iPhone’lar için kullanacağı yeni teknolojilerden ipuçları sunuyor.

Bloomberg’in raporuna göre Apple, 2019 model iPhone’ların arkasına lazer teknolojisi kullanan bir 3 boyutlu algılayıcı yerleştirecek. Apple’ın amacı, bu algılayıcılar ile daha iyi ortam modellemesi gerçekleştirerek üst seviye arttırılmış gerçeklik sunmak.

Apple’ın lazerli 3B algılayıcısı, ortama lazer ışınları gönderecek ve bu ışınları geri alacak. Bu sayede ortamda bulunan nesneleri algılayarak bir modelleme oluşturacak. Apple, bu teknoloji ile zaten iyi olan ortam modellemesini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Apple ARKit, iOS cihazlarda son derece performanslı arttırılmış gerçeklik örnekleri oluşturulmasına imkan tanıyor. Şirket, gelişmiş arttırılmış gerçeklik kitini donanımla da destekleyerek kullanıcılara daha üst seviye bir arttırılmış gerçeklik deneyimi yaşatacak.

Elbette bu haberler henüz söylentiden ibaret. Apple’ın arttırılmış gerçeklik ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği henüz kesin olarak bilinmiyor ve şirket 3B lazerli algılayıcı üzerinde çalışıyor olsa dahi bu teknoloji için kesin bir tarih vermek mümkün değil.