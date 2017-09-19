Snapchat'in kısa süre önce getirdiği 3D Bitmoji özelliği ile arttırılmış gerçeklik kullanılarak üç boyutlu animasyonlu snap'ler oluşturmak mümkün.

Snapchat, Instagram’a ‘hikayeler’ özelliği geldikten sonra eski popülaritesini kaybetti ve duraklama dönemine girdi. Şirket, her ne kadar faydalı özellikler ya da eğlenceli filtreler getirmeye çalışsa da eskisi kadar ilgi çekici olduğu söylenemez.

Snapchat, bir süreliğine kısmen popüler olan Bitmoji’yi geçtiğimiz yıl bir umutla almış, fakat etkili bir şekilde kullanamamıştı. Şirket geçtiğimiz hafta getirdiği 3D Bitmoji özelliği ile kullanıcıların farklı, eğlenceli içerikler oluşturmasına olanak sağlasa da beklediği reaksiyonu alabilmiş değil.

Mike Khoury, 3D Bitmoji özelliğini seven kişilerden. Khoury, ‘Bu özelliği görene kadar asla bir Bitmoji yapmayacağım diyordum.’ dedi. Khoury ve diğer kişilerin eğlenceli Bitmoji'lerini aşağıdaki kısa videolardan izleyebilirsiniz.