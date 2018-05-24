3D Printer İle Nasıl Bahçe Şöminesi Yaparsınız? (Video)

3D Printer bildiğiniz gibi bir şeyleri yalnızca çizerek ve polimer halindeki sıvı maddeyi aşağı doğru hareket ettirerek kısa bir süre içerisinde hayalimizdeki tasarımları inşa edebiliyor. Bu yazımızda ise 3D Printer ile basit ancak ayrıntılı tasarımlar nasıl yapılır onu anlatıyoruz.

Sıcak bir yaz gününde akşam bahçede oturmak gibisi yoktur. Eğer evinizin ya da apartmanınızın bahçesi güzelse bu video tam size göre. Bahçenizde güzel bir şömine istiyorsanız 3D Printer ile yapabilecek detaylı şömine hakkındaki videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Çok detaylı bir şekilde nasıl bahçe şöminesi yapmanız için ihtiyacınız olanlar: bir 3D Printer, silikon ve beton. Bu ekipmanlara erişiminiz varsa ve bahçeniz hazır bekliyorsa ilk olarak 3D Printer'ın başına geçmeniz gerekiyor.

İlk olarak şöminenin etrafındaki blokları düzenliyoruz. AutoDesk Fusion 360'ı kullanan YouTube yayıncısı daha sonra kabataslak yaptığı şöminenin kenarlarına elmas şeklinde taşlar döşüyor. Taşlar 3D Printer'a gönderilmeye hazır olduğunda tasarımınızdan emin olmak için başka yazılımlar da kullanabilirsiniz.

Bloklar 3D Printer'dan çıktıktan sonra blokları düzleştiriyor ve sonrasında tasarımımızı tamamlıyoruz. Bana kalırsa bu tasarım için 3D Printer çok da lazım değil, sağda solda bulduğunuz taşları bir silikon yardımıyla yapıştırarak da bunu yapabilirsiniz. Tabi daha çok zaman alır orası kesin.