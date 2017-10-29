3D Protez Eliyle WSG 4 Açılışı Yapan Şirin Kız

3D baskı teknolojisinin insan hayatı üzerindeki kolaylaştırıcı etkisini gözler önüne seren bu olayda doğuştan 3 parmağı bulunmayan Hailey'e takılan protez el ile yaptığı baseball atışlarını göreceksiniz.

Hailey Dawson, henüz yedi yaşında törensel ilk atışı yapma konusunda tecrübe sahibi bir kız. Halihazırda iki ‘Major League’ oyunu oynayan Dawson, bugüne kadarki en kalabalık seyircisi karşısında, Houston’da düzenlenen ‘World Series Game 4’ karşılaşmasını başlatırken, bu sayıya bir yenisini daha ekleyerek üçüncü açılışını yaptı.

Dawson, her MLB takımının gerçekleştirdiği başlatma atışını 3 boyutlu baskı tekniğiyle yapılan protez eliyle yaparken, 30 saha parkuru turunun tam ortasında bulunuyor. Doğumu esnasında ender rastlanan bir durum olan ‘Poland Sendromu’nu yaşayan Dawson’ın sağ elinde üç parmağı bulunmuyor.

Bununla birlikte protezler genel itibariyle çok pahalı oldukları için bir çok sigorta 25.000$’ın üzerinde mal olan bu protezleri örneğin bir bacak kadar gerekli olmadığı iddiasıyla karşılamıyor. Çocuklardaki hızlı gelişme, kendileri için yapılan cihazların boyutlarını çabucak aşmasına neden oluyor.

3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilen el ya da kol protezler, üretim masraflarını büyük oranda düşürdüğü gibi, çok daha kolay değiştirme mekanizmasına sahip oldukları için kırılma halinde ya da kullanıcının organının büyümesi durumunda kolaylıkla değiştirilebilirler.

Hailey’in annesi Yong, bulundukları şehirdeki Üniversiteye giderek, kızına uygun bir protez yapıp yapamayacaklarını sormuş. Konuyla ilgilenen mekanik mühendislik departmanı başkanı Brendan O’Toole “Eklenebilir üretim, Hailey gibi çocuklar için düşük maliyetli protez cihazlarının teminini mümkün kılıyor. Çocuğun elinin ölçülerini aldıktan sonra, birkaç dakika içerisinde 37 CAD modeli üretebilen özel tasarım cihazımızda işleme koyuyoruz. Hazırladığımız parçaları ertesi gün teslim ediyoruz” diyor.

O’Toole’in ekibi şimdi Stratasys 3D yazıcısında el yapma işiyle meşgul. “3 boyutlu baskı teknolojisinin güzelliği burada. Yeni tasarım bir roket ya da Ford için kullanım paneli üretmek gibi bir şey değil bu. Daha çok, insanların hayat kalitelerini geliştirmek söz konusu olan” diyerek, konunun önemine vurgu yapıyor.