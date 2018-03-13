3D teknolojisini kullanarak kendi Millennium Falcon'unuzu yapmak ister miydiniz? Büyük boyutlarda parçalar üretmek halen zor olsa da, imkansız olmadığı ortaya çıktı.

3D yazıcılar artık birçok farklı alanda farklı amaçlar ile kullanılıyor. Araba parçalarından yiyecek üretimine kadar onlarca alana sıçramış durumda olan bu teknoloji aynı zamanda enteresan durumlar da yaratıyor. Buna en uygun örneklerden biri ise devasal bir Millennium Falcon'un üretilmiş olması. Üstelik bu işlem neredeyse 10 gün sürdü.

Genelde 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen büyük parçalar, birçok küçük parçanın bir araya gelmesi ile oluşturuluyor. Ancak bununla uğraşmak istemeyen bir kişi, 3D yazıcısını tam 9 gün 21 saat boyunca çalıştırarak tek bir parçadan meydana gelen kendi Millennium Falcon'unu yarattı. Ortaya çıkan modelin ağırlığı 3,5 kilogram, boyutu ise 500×175×700.

Ancak yine de bir 3D yazıcıyı bu kadar uzun süre çalışır durumda bırakmak mantıklı bulunmuyor. Sebebi ise işlemi yeniden başlatmanızı gerektirecek bir aksilik olursa ortaya çıkacak talihsiz durum. Böyle enteresan deneylerle karşılaşmak garip olsa da, bu yazıcıların birçok alanda büyük yenilikler getireceği düşüncesi hakim. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? 3D yazıcılar gelecekte hangi alanlarda kullanılabilir?