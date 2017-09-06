Üç yüksek lisans öğrencisi, 3D yazıcı ve kas sensörü kullanarak duygulara tepki veren bir maske geliştirdi.

Birine kızdığınızda siz söylemeden anlamasını mı istiyorsunuz? Artık mümkün. Sirou Peng, Adi Meyer ve Silvia Rueda’nın yüksek lisans tez projesi olan bu tuhaf görünüşlü maske, o anki duygularınıza göre tepki veriyor. Fakat bunun için duygularınızı yüzünüzde belli etmeniz gerekiyor.

Harvard Üniversitesi’nin Soft Robotics Toolkit'i kullanılarak üretilen maske, yumuşak bir elektronik devreden ve renkli sıvılardan oluşuyor. Myoware kas sensörünü kullanan maska güldüğünüzde ya da kızdığınızda kas hareketlerini anlayarak maskede bulunan kılcal borulara renkli sıvılar gönderir. Böylece dış dünyaya o an ne hissettiğinizi göstermiş olursunuz.

Maske geliştirilerek çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Fakat şu anki haliyle ancak bir maskeli baloda kullanılabilir. Aşağıdaki videoyu izleyerek siz de kendi maskenizi nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.