3D Yazıcı İle Tank Parçası Üreten Adam

Ivan Miranda isimli bir Youtuber, 3 boyutlu yazıcı ile tank benzeri bir araç için parçalar üretmeye başlamış. Proje henüz bitmiş değil ancak Ivan'ın ürettiği parçalar son derece başarılı.

3 boyutlu yazıcılar ile üretilen ürünlerin sınırları her geçen gün genişliyor. Kullanımı halen çok yaygın durumda olmasa da, 3D yazıcılar ile sürekli olarak projeler üreten birçok insan var. Ivan Miranda'da o insanlardan biri ve YouTube kanalında, 3D yazıcı ile üretmeye başladığı tank benzeri bir araca ait parçaların yapımına dair videolar yayınlamış. İlk videoyu sınırlı bir sürede hazırladığını ancak proje bitene kadar videolar ile süreci aktaracağını söyleyen Ivan, yayınladığı ikinci videoda ise bir hayli yol almış.

İlk videoda, birbirine bağlanabilen parçaları nasıl ürettiğini ve parçaları bir arada tutmak için nasıl materyallerden faydalandığını anlatan Ivan, deneme amaçlı ürettiği ilk parçalarda plastik kullandığını ancak sonrasında dayanıklı naylon ile devam etmek istediğini söylüyor. Parçalar birbirine oturdukça hareketlerini de test eden Ivan'ın projesi, şu ana dek başarılı görünüyor.

Gelen ikinci videoda ise, Ivan daha fazla yol alıyor ve bir tür tank tekeri oluşturuyor. Bunu yaparken özellikle parçaları birbirine bağlama konusunda tabii ki plastik ve naylon dışında başka materyallerden de yararlanıyor. Proje halen devam ediyor ve Ivan, tamamlandığında tüm bilgileri video halinde Youtube kanalı üzerinden paylaşacak.