3D Yazıcılar, Kısırlığa Çözüm Olacaklar!

Bilim adamları, 3D yazıcılar sayesinde üretilecek yumurtalar ile kısırlığı çözmeye bir adım daha yaklaşıyorlar.

3D yazıcılarla üretebileceklerimizin listesi her geçen gün daha da uzuyor. Takı, sanat, silah, yiyecek, tıbbi cihazlar ve şimdi de fare yumurtalığı.

Bilim adamları 3 boyutlu yazıcılar kullanarak ürettikleri yumurtalıklarla sağlıklı yavrular oluşturabilmeyi hedefliyor. Fareler üzerindeki bu deneyi, başarılı olunursa ileride insanlarda da uygulamak istiyorlar. Bu deneydeki asıl amaç ise kemoterapi gibi çeşitli tedaviler sonrasında hasara uğrayan yumurtalıkların yerine geçebilecek yumurtalıklar üretmek.

Bir süredir doktorlar bazı kanser hastalarında doğurganlığı koruyabilmiş durumda. Bunu hastalar kemoterapi tedavisi görmeden önce yumurtalığın bir kısmını alıp dondurarak sağlıyorlar. Kemoterapi tedavisinden sonra bu dondurulan parça tekrar yerine konulduğunda hasta doğurganlığını kaybetmeyebiliyor.

Tabi bu deneyler çoğunlukla başarısız oluyor. Alınan parçada kanser hücreleri çıkabiliyor veya kısa bir süre sonra çalışmayı durdurabiliyorlar. Bu yüzden Teresa Woodruff ve ekibi 3D yazıcı kullanarak yumurtalığın yerine geçebilecek bir organ yaratmaya çalışıyor.

3D yazıcılarla üretilen organlar başlıca jelatin maddesinden yapılıyor. Bu madde kat kat hassas kalıplarla yazdırılarak kompleks 3 boyutlu tasarımlar oluşturuluyor.

Fareler üzerindeki deneyde oluşturulan bu bezelye şeklindeki yapay organda bulunan küçük kesecikler, yapay yumurtalığın gerçek bir yumurtalığa benzemesini sağlıyor. Sonrasında bilim adamları farelerdeki gerçek dokuları bu yapay yumurtalığa yerleştiriyor. Yerleştirdikleri bu gerçek dokularda olgunlaşmamış yumurtalar ve üreme için gereken bazı hormonlar bulunuyor. Bu örnekler kısırlaştırılmış bir fareye nakledildikten sonra örneklerin bir süre sonra faaliyete geçtiği görülüyor. Yaptıkları yedi üreme deneyinin üçünde sağlıklı yavrular elde edilebildi.