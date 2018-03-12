3D yazıcılarım kullanım alanları her geçen gün genişliyor. Peki bir yazıcının yiyecek üretmesi mümkün desek ne düşünürdünüz?

3D yazıcının kullanım alanları sürekli gelişiyor ve sınırları zorlanıyor. Her yıl ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleşen SXSW festivalinde bu sene, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 8-Bit sushiler dikkat çekti. Projenin ana teması ise, özel üretilen jeller ile tatlandırarak 3 boyutlu yazıcılar ile yiyecek üretmek. Fikrin sahipleri, öncelikle farklı kültürlerden farklı yemeklere dair detayları topladıkları bir veri tabanı oluşturdular. Bu veri tabanı herkesin erişimine açık olacak ve kullanıcılar istedikleri verileri kullanabilecekler.

Ancak projenin en önemli parçası, yiyeceklerin tadını jeller ile sağlayan özel bir yazıcı olan 'Pixel Food Printer'. Bu yazıcı sayesinde her bir piksele yiyeceğin tadı enjekte ediliyor ve nihayetinde birleşen tüm pikseller, üretmek istediğiniz yiyeceğin bir benzeri olarak sunuluyor. Şimdilik yalnızca bir prototipi bulunan ve üzerinde çalışılan bir proje, hedef ise üretilen yiyeceklerin daha küçük ve gerçekçi görünmesini sağlamak. sushinin tadına gelecek olursak, çok beğenildiğini söylemek mümkün değil ancak istenen noktaya ulaşıldığında son durum ne olur bilemeyiz.

Henüz bu yazıcılara sahip olmamız mümkün değil ve eğer günün birinde satışa çıkarsa da fiyatının dudak uçuklatacağı muhakkak. Dolayısı ile bu yemekleri kim yemek ister ki gibi bir soru canlanıyor kafalarda. Buna verilen cevap ise son derece mantıklı, dünyadan çok uzakta aylarını geçiren bir astronotsanız, istediğiniz yemeğin bilgilerini veri tabanından bulup yazıcınız ile üretip afiyetle yiyebilirsiniz.