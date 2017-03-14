3D Yazıcı İle Yapılmış Birbirinden Yaratıcı 20 Nesne!

3D yazıcılarla yazdırılan nesneler yavaş yavaş hayatımızın içine giriyor. Gelecekte çok önem taşıyacak bu teknoloji ile tasarlanmış 20 yaratıcı nesneyi sizler için seçtik.

3D yazıcılar, geleceğin en önemli teknolojilerinden biri. 2020’de Mars’a ayak basması muhtemel ekibin, orada kuracakları kolonilerdeki birçok temel ihtiyaç dahi 3D yazıcılarla yapılacak. Gelecekte emlak sorununun ortadan kalkmasının bile bu cihazlarla olacağı söyleniyor. İnsanlar evlerini 3D ortamda tasarlayacaklar ve parça parça yazdıracaklar! Ancak o günlere çok var. Bugün ise bu aletler teknolojik açıdan emekleme aşamasında. Yine de şahane şeyler ortaya çıkıyor. İşte bu teknoloji ile yapılmış 20 yaratıcı nesne!

1-Kulaklık Kablolarınız Arap Saçına Dönmesin

2-Nükleer Bomba Değil, Yalnızca Kutu İçeceklerinizi Koyabileceğiniz Bir Saklama Kabı

3-Ekstra Pipete İhtiyacınız Olmayacak

4-Kutu İçeceklerinizi İçin Artık Bardak Gerekmiyor

5-Yumru Bitkiler İçin Ürkütücü Bir İcat

6-Çiçeklerinizi Daha Verimli Sulayın

7-Kapakları Rahatça Açın

8-İhtiyaca Yönelik LED Işığı

9-Alarmları Duyma Garantili Akıllı Telefon Tutacağı

10-Akıllı Telefonunuz için Akıllı Tutacak

11-Çatal Niyetine...

12-Masanızı Daha Verimli Kullanın

13-Artık Margarinleri Daha Hijyenik Açabilirsiniz

14-Gücünü Sudan Alan Flash Işığı

15-Kablolar Artık Dert Değil

16-Plastik İngiliz Anahtarı

17-Akıllı Telefonunuzu Elinize Sabitleyin

18-Aynı Anda Birçok Bardağı Doldurabilirsiniz

19-İçecekleri Duvarda Açın!

20-Ağır Yükler Elinizi Acıtmayacak

BONUS: 3D İle Yazdırılmış Araba