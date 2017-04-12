3D Yazıcı ile Yapılmış Şekil Değiştirebilen Nesneler!

3D yazıcı ile yapılan yeni bir çalışma sonucunda nesnelere şekil değiştirme özelliği geliyor.

Teknolojinin son yıllarda sunduğu en önemli şeylerden olan 3D yazıcılar sürekli olarak karşımıza bizleri şaşırtan şeyler ile çıkmayaca devam ediyor. Tıptan bilime hatta giyime kadar pek çok farklı kategorilerede, sektörün seyrini değiştirebilecek ürünlerin temelindeki teknoloji olan 3D yazıcılar, şimdi önemli bir işi daha başarmak üzere; ortam koşuluna göre şekilde değiştirebilen nesneler.

Georgia Tech tarafından geliştiren yeni bir 3D yazıcı sistemi sayesinde, polimerden oluşun nesneler soğuk ya da sıcak ortam koşuluna göre, 5-6 saniye gibi rekor zamanlarda şekilde değiştirebilmekte. Üstelik araştırmacılar, nesnenin değişim sonrası alacağı son halin nasıl olacağını da 3D yazdırılma işlemi öncesinde belirleyebiliyorlar.

Yaptıkları şeyi geliştirimeyi hedefleyen araştırmacılar, bu şekilde değiştirme sistemi sayesinde tıptan bilime pek çok konuda 3D yazıcıların sağladıklarından yararlanabilirler. Örneğin vücut ısısı ile etkileşim sonucu şekil değiştirebilen bir implant söz konusu olabilir. Ya da hayal güçümüzü biraz daha zorlayarak örnekleri çoğaltabiliriz.