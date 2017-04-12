Cosplaycilerin hayallerini süsleyecek bir zırh!

3D yazıcılar birbirlerinden harika işler çıkarmaya devam ediyorlar. Melissa Ng isimli bir sanatçı, ilk olarak bir şeyler üretmeye başladığı 3D yazıcılar ile iyice haşır neşir olunca kendini de giderek geliştirmiş.

Bir süre sonra filmlere, televizyon dizilerine özel tasarımlı zırhlar üretmeye başlayan Melissa, tam 518 saatlik bir çalışamının sonucunda 'Sovereign Armor' ismini verdiği şahane zırhı yapmayı başarmış. Adeta oyunlardan fırlamış gibi duran zırh, her ne kadar aşırı gerçekçi, dolayısıyla da ağır, giyen kişiyi epey bir hantallaştırırmış gibi görünse de toplam ağırlığı sadece 5 kilogram civarında.