3D Yazıcılar, Omurilik Felcini Tamamen Ortadan Kaldırabilir

Minnesota Üniversitesinde geliştirilen bir çalışma, yetişkinlerden alınan kök hücreyi kullanarak 3D yazıcılardan işlevsel omurilik parçaları çıkarmayı başardı.

İnsan vücudunda hemen her organın hayati derecede önemli işlevleri olsa da bu organlar arasında tüm vücut sistemimizi yöneten omurilik son derece büyük bir önem taşıyor. Temel anlamda vücudumuza hareket etmesi için gönderilen her bir sinyal için santral görevi gören omurilik, hasar alması durumunda kişilerde geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara ve felç gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyor.

Günümüz tıp teknolojisinde tedavi yöntemleri ne kadar gelişkin olursa olsun, bu tür bir zedelenmenin tedavisi için yıllar gerekiyor. Hatta kimi zaman acıyla geçen fizyoterapi süreçleri dahi maalesef kayıtsız kalabiliyor. Gen teknolojisi alanında önemli gelişmeler gerçekleşmiş olsa da henüz üst seviyede bir etkinliği olduğundan bahsetmek şimdilik mümkün değil.

Minnesota Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir deney sonucunda; deri ve kandan alınan yetişkin kök hücrelerin yardımı ile kusursuz bir şekilde tasarlanan iskelet ve nöronsal kök hücre tasarımları 3D yazıcıdan çıkarıldı. Bilim ve tıp alanında devrim niteliğinde olan bu başarılı deney, omurilik yaralanmalarının sonuçlarını sonsuza dek değiştirebilir. Bu parça sayesinde yeni sinirler oluşturacak olan insan vücudu, alınan hasarın ardından teorik olarak tamamen eski sağlığına kavuşabilir.

Şu ana kadar %75 oranında, ciddi bir başarı oranı tutturan bilim insanları; 3D tarafından basılan hücreleri canlı tutmayı başardılar. Henüz tedavinin başarılı bir şekilde “tam iyileşme” sonucuna ulaşması için çok yol katetmesi gerekse de teorik olarak bunu başarmak mümkün. Konuya dair aydınlatıcı videoyu yukarıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.