Ücretsiz Mercekle Akıllı Telefonunuzu Mikroskoba Çevirin

3D yazıcılar ilk çıktıklarında oldukça fahiş fiyatlara satıldığı için hayatımıza çok da hızlı girmemişti. Bununla birlikte yeni yapılan çalışmalarla işlevsel ürünler tasarlanır oldu.

Avusturalya'da çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı, ARC Nanosal Fotonik Mükelleştirme bünyesinde, 3D yazıcı ile ürettikleri bir mercek sayesinde akıllı telefonu tam randımanla çalışan bir mikroskoba dönüştürdüler.

Scientific Reports'da yayınlanan bu çalışmaya göre, bu tasarlanan mikroskop merceğinin çalışması akıllı telefon dışında herhangi bir güç veya ışık kaynağına ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte merceğe konulan materyalleri 1 milimetreyi 200'de 1 oranında büyüterek kusursuz bir görüntü sunabiliyor. Mikroskopik organizmalar, hayvan ve bitki hücreleri, kan hücreleri gibi bir çok farklı maddede işe yaramış gibi görünüyor.

RMIT Universitsi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Anthony Orth yeni çalışmaları için şunları söylemiş: "Tasarladığımız bu basit mobil mikroskop hemen hemen bütün akıllı telefon kameraları ile çalışabiliyor. Hem taşınabilir, hem de ucuz bir görüntüleme imkanı sunmakta ve dileyen herkes bunu kendi evinde de 3D yazıcısı ile basabilir."

Eğer ki siz de bir 3D Yazıcı sahibi iseniz projein basım dosyaları herkes için ücretsiz olarak sunuldu. Yayınlanan dosyaya buraya tıklayarak ulaşabilir ve eğer ki ürünü deneyebildiyseniz yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.