Core i9-9900K, En Güçlü İşlemci Unvanını Ele Geçirecek

3DMark performansı ile AMD'nin Ryzen 7 2700X ve Intel'in Core i7-8700K işlemcilerinden daha yüksek puan almayı başaran 9. nesil Core i9-9900K işlemcisi, piyasayı adeta sallamaya geliyor.

Intel’in merakla beklenen 9. nesil işlemcilerine dair sızıntılar geçtiğimiz Kasım ayından bu yana gelmeye devam ediyor. Özellikle oyuncuların büyük bir heyecanla beklediği Core i9-9900K’nın 3DMark sonuçları nihayet ortaya çıktı. Eğer sonuçlar doğru ise Core i9-9900K, şu ana kadar görülen en güçlü işlemcilerden biri olacak demektir.

3DMark’ta ‘Tanımlanamayan’ olarak adlandırılan Core i9-9900K, 9862 puan alarak ne kadar güçlü olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Intel’in en güçlü rakibi konumunda bulunan AMD’nin Ryzen 7 2700X işlemcisi 3DMark’tan 9387 puan alabiliyorken, 6 çekirdeğe ve 12 iş parçacığına sahip olan i7 8700K ise ancak 8935 puan alabiliyor.

Core i9-9900K’nın 3DMark testinin gerçekleştirildiği bilgisayarda Core i9-9900K’ya Asus ROG Strix Z370-F Strix Gaming anakart, 16GB’lık G.Skill DDR4-2666 RAM, 500 GB’lık Samsung 960 Evo SSD ve GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı eşlik ediyordu. Bu sistem ile Core i9-9900K, tüm sistemlerin %95’inden daha iyi bir sonuç almayı başarıyor.

İlginç bir şekilde görsellerde Core i9-9900K’nın 3.1GHz baz frekansa sahip olduğu gösteriliyor. Sızıntılara göre ise işlemcinin baz frekansı 3.6GHz olacak. Bu durum, görsellerdeki sistemin bir prototip işlemci ile test edildiğini düşündürüyor. Core i9-9900K’nın 8 çekirdeğe, 16 iş parçacığına, 5GHz hız aşırtmalı frekansa, 16 MB L3 önbelleğe, 95W TDP’ye ve Intel UHD 620 grafik birimine sahip olması bekleniyor.