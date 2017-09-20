Instagram, normalde 3x3 ızgara düzeninde gösterdiği resimleri 4x4'e uyarlamaya başladı. Bu durum, sosyal medyayı kullanan pek çok kişiyi sinirlendirdi.

Instagram’da uzun süreden beri kullanılan 3x3 ızgara düzeni, yeni sisteme göre yavaş yavaş kaldırılıyor. Telefonların büyümesi ile birlikte 4x4’lük düzene geçmeye başlayan ünlü sosyal medya devi, bunu yaparken birçok hesabın mozaik desenlerini mahvetti. Bildiğiniz gibi bazı hesaplar, 3x3 ızgara düzenine göre resimleri parçalayıp o şekilde Instagram’a ekliyorlar. Bu sayede 9 parça resim tek bir resimmiş gibi gözüküyor.

Bu mozaik desenin dışında 4x4 ızgara düzeninin gelmesine diğer kullanıcılar da sinir olmuş durumda. Görselleri ekrana sığdırmak için daha küçük fotoğraflar ekleyecek Instagram, haliyle ekranların karmaşık olmasına sebep oluyor. Gözü yoran yeni sisteme kızan pek çok kullanıcı, 3x3 ızgara düzenine sadık kalınmasını istiyor.

Şu anda bazı kullanıcılarda 4x4 sistemine geçilmiş durumda. Her şeye alışıldığı gibi kısa sürede bu yeni sisteme de alışacaktır elbette, ancak sizce hangi sistem daha iyiydi? 4x4 doğru bir hamle mi, yoksa eski sistemden devam etsek daha mı iyi olacak? Yorumlarınızı bekliyorum.