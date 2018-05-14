4.000 Google Personeli, Askeri Drone Projesinden İstifa Etti!

Etik değerler konusunda endişeli 4.000 Google personeli, Pentagon ile ortak yürütülen çalışmanın korkunç bir silaha dönüşme potansiyeli nedeniyle projeden ayrıldıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde ilk sinyallerini veren Google çalışanlarının Pentagon ile yaşadığı anlaşmazlıklar, bugün itibariyle patlak verdi. Bir düzine Google çalışanına göre Amerikan hükümeti; Marven adlı ortaklaşa geliştirilen yapay zeka programında, etik değerlerin dışına çıkarak insanlık için tehdit oluşturacak bir katil yetiştirmek istiyor.

Bugün itibariyle 4.000 Google personeli böyle tehlikeli bir adımın parçası olmak istemediklerini belirterek ortaklıktan ayrıldıklarını duyurdu. Bununla da yetinmeyen güruh, şirketin gelecekte bu tür askeri çalışmalara ön ayak olmaması için önlem dilekçesi yazdı.

Temel olarak Project Maven, insansız askeri araçların drone çekimlerinden elde edilen verilerden yararlanarak dahi, zeki ve işlevsel kararları kendi başına almasına dayanıyor. Makine öğrenme teknolojisine dayanan sistem, uzun vadede kendi başına askeri kararlar verip yaşam alanlarını ya da potansiyel düşman kamplarını yok etme görevini üstlenmesi için oluşturulmuş olabilir.

Bu tür bir teknolojinin gelişmesi sonucu insanlık için distopik bir senaryo gibi görünen yapay zeka temalı savaşların başlaması istenmeyen bir gerçekliğe bürünebilir. İnsansız savaş uçaklarının yaşam alanlarını keşfedip yok ettiği bir senaryo kötü ellerde dünyamızı korkunç bir döngüye sürükleyebilir. Ancak tüm bu gelişmelere ve vicdanı nedeniyle işi bırakan personele karşın Google’ın bu konuda geri atmaya dair bir isteği bulunmuyor. Bunun bir açık kaynak çalışması olduğunu belirten Google, askeri bir şirketin de bu tür bir katılımda bulunmasının doğal olduğunu belirtiyor.

Özetlemek gerekirse oluşan iç karışıklıklara rağmen geri adım atmayan Google, kıyamet senaryolarını gerçekleştiren tehlikeli adımlardan birine vesile oluyor olabilir. Umarız ki gelecekte potansiyel kötü olayların başlangıç zincirinin ilk halkasını bu haber ile bağdaştırmak zorunda kalmayız ve yapay zekaya dair korkularımız, yalnızca bilim kurgu filmlerinin senaryoları olarak kalır.