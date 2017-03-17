PS4'te yer alan sorun, konsolların Wi-Fi yolu ile internet erişimi sağlayamamasına neden oluyor. Bu sorunu yaşanlar için iki alternatif yöntemi hatırlatmak istedik.

Konsol oyunculuğu her geçen gün daha fazla artıyor. PS4 ile piyasaları egale eden Sony, PlayStation 4’e yaptığı 4.50 güncellemesi ile birlikte oyuncuların çok hoşuna giden bir güncelleme getirdi. Oyuncular yeni güncelleme ile birlikte oyunları harici diske yedekleyebildi. Bu sayede oyunu bir daha oynamak istediğinde ya da konsolda yer kalmadığında oynamadıklarını hariciye yedekleyerek güvenli bir şekilde saklayabiliyorlar.

Sony, bu güncelleme ile birlikte sadece sevindirici geliştirmeler yapmadı. Şu anda konsolda birçok kişinin başına gelen bir hata söz konusu. 4.50 güncellemesinin ardından Wi-Fi bağlanma sorunu yaşanıyor. Şifrenin doğru girilmesine rağmen şifreyi kabul etmeyen PS4, kullanıcıların iyice canını sıkmış durumda. Sony, bu hatayı şu an için doğrulamadı, ancak birçok kullanıcı aynı hatayı aldıklarını belirtiyor.

Eğer siz de bu hata ile karşılaşıyorsanız, hatayı çözmek için iki pratik yol aktaracağız, ancak bu yollar idareten olabilir. Uzun vadede Sony’nin sorunu çözmesi gerekiyor.

Ethernet Kablosu

İlk öneri ethernet kablosu. PS4’lerin kablosuz ağında sorun olduğu için ethernet kablosu ile bağladığınızda internet erişimi sağlanıyor. Hatta eski halinden daha hızlı bile olabilir, ancak PS4 ile modemin uzak noktada bulunması bu işi sıkıntıya sokabilir. Bunu yapmak için şansınız varsa ethernet kablosu sorunu çözecektir.

Wifi Şifrenizi Kaldırın

Bu birazcık riskli bir adım. Bildiğiniz gibi Wi-fi şifresini kaldırdığınız zaman ağınız bütün herkese karşı açık olacaktır. Bunu yaptığınızda modemden ip kontrollü ban atmanızı öneriyoruz. Açıklayacak olursam, ağınıza giren kişiyi modem üzerinden tespit edip ona bu ağı yasaklayabilirsiniz, ancak dediğim gibi en kısa sürede Sony’nin bu sorunu çözmesi gerekiyor.