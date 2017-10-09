4.5G 'Yerlilikte' Olumsuz Not Aldı!

Yapılan araştırmalara göre 4.5G'nin yerlilikte sınıfa kaldığı ortaya çıktı. İstenilen oranlara bir türlü ulaşamayan yetkililer, bu konu ile ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyorlar.

İnternet hızını 12 kat artıran 4.5G, yerlilikte sınıfa kaldı. Cep telefonlarından rahatlıkla televizyon izlememize olanak sağlayan 4.5G'nin, yerlilik oranında istenilen rakamlara ulaşamadığı açıklandı.

Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle ihale kriterlerinde önemli değişikliğe gidilme kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40 ve üçüncü yıl yüzde 45 yerlilik şartı getirilmişti.

Ancak GSM operatörleri, yerlilik şartında sınıfta kaldı. Üç yılda 9 milyar dolarlık yatırım ön görülen dönüşüm için ilk yılda Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'un ulaştığı yteerlilik oranı, ancak yüzde 1.8 oldu.

Operatörler bu duruma karşı kendilerini 'yerli teknoloji bulamıyoruz' sözleriyle savunurken, yerli firmalar ise kapılarının dahi çalınmadığını vurguluyor. Bu konu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun radarına girdi. Operatörlerin bu bahanesi üzerine kurum sahaya indi ve çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin telekomünikasyon alanındaki ilk kümelenmesine önayak olan BTK, 100'ün üzerinde yerli firmayı bir araya getirerek toplantılar düzenledi. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi adı altındaki organizasyona OSTİM de desteğini koydu.

4.5G konusunda BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan verdiği bir demeçte, hayata geçirilen kümelenmeyle birlikte operatörlere aradıkları yerlilik altyapısının sunulduğunun altını çizdi. Kümelenmenin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayacak olan OSTİM Başkanı Orhan Aydın, açıklamasında; "Bu sektörün yerli ve milli olması gerektiğine inanıyoruz. Buradan hareketle milli bir takım oluşmasına katkı sağladık. Bu takımın içinde BTK, akademisyenler ve teknoparklar da var. Ar- Ge'si yapılacak ürünler için KOSGEB teşviki de söz konusu." ifadelerine yer verdi.

Yerlileşme konusundaki gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen operatörler için para cezası dahil birçok yaptırımın beklediğini vurgulayan Sayan, şu açıklamalarda bulundu; ''Ancak önceliğimiz ceza kesmekten ziyade, yatırım harcamalarının yerliliğe akması olacak. Bu nedenle bazı projeler geliştirdik. Örneğin 1 milyarlık yatırım söz konusu ise bunun 300 milyonunun ayrı bir havuzda biriktirilmesi oradan da yerliliğe harcanması düşünülüyor." dedi.

Önümüzdeki hafta Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyeleriyle bir araya geleceklerini belirten Sayan, ''Türkiye'nin bu alandaki yerli gücünü bir araya getirdik. Mazeretler ortadan kalktı. Hızlı bir yerlileşme sürecine geçilmesi gerekiyor'' açıklamasında bulundu.