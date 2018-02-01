Çeşitli sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi olan cosplay sanatçısı Jessica Nigri, Facebook ve Instagram’ın sona yaklaştığını söyleyen ilk kişi değil. Ancak sözleri, her iki platformun da amacından ne kadar uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Sosyal medya devi Facebook, faaliyete başladığını ilk yıllardan bu yana sayısız evrim geçirdi. Artık 2.2 milyarı aşkın üyesiyle küresel olarak sınırları belli olamayan bir ülke gibi. Fakat her ülke gibi böylesine büyük bir nüfusun ortaya çıkarttığı büyük problem var: Yaşlanmak.

Facebook, kısa sürede kullanıcılarına bağlı olarak yaşlanmaya başlayan ve yeni nesil tarafından artık kabul görmeyen bir platform oldu. Bu nedenle birkaç yıl önce Instagram’ı satın alarak nüfusunu gençleştirdi. Bu hareket onun için bir adrenalin iğnesi gibiydi. Zamanla bu enerji tükendi, Instagram ve Facebook benzer yeniliklerin uygulandığı iki farklı platform haline geldi.

Gençlerin daha çok tercih ettikleri Snapchat gibi uygulamalar, Facebook’a asıl darbeyi vurdular. Bu sefer de sosyal medya devi bu uygulamaların özelliklerini devşirmeye başladı. Amaç her zaman olduğu gibi gene aynıydı: Kullanıcıyı genç tutmak.

Facebook'ta 4.7 milyon takipçisi olan Jessica Nigri, 21. yüzyılın gün geçtikçe rağbet gören maliyetli bir sanat dalı olan cosplay ile ilgileniyor. Bu kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olması, sosyal medya işlerinden anlaması gerektiğinin ve hatta anladığının da göstergesi olabilir.

Mesleğiyle ilgili bir belgesel çeken Nigri, belgeseliyle ilgili verdiği bir röportaj esnasında, sosyal medya devindeki çöküş sinyallerini değerlendirdi. İşine yardımcı olması gereken tüm sosyal medya platformlarının eşit fırsatlar sunmadıklarından dem vurdu. Pek çok içerik üreticisi ve sosyal medya şirketi gibi Facebook’un gün geçtikçe kötüleşen algoritmasından dolayı maddi kayıplar yaşadığından bahsediyor.

Nigri’nin YouTube kanalında ise 1.2 milyon abonesi bulunuyor ve YouTube’un, kazanç adaleti konusunda Facebook’tan daha güvenilir olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz günlerde yenilenen Facebook algoritmalarının videolardaki görüntüleme sayılarını önemli oranda etkilemesi, Nigri’yi bezdirmiş durumda:

"Genel olarak videoların her zamankinden daha az erişim gördüğünü fark ettim. Bu, birçok insanın çalışmalarını sergilemek ve yeni izleyiciler bulmak için sosyal medyaya bağımlı olmasıyla ilgili bir durumdur."

Nigri aynı olayların Facebook’tan sonra benzer algoritmalarla çalışan Instagram’ın da başına geleceğinden korkuyor. Bu konudaki endişelerine hak vermek için her iki uygulamanın da video akış sistemlerine ve ana sayfalarda sunduğu önerilen içeriklerin benzerliğine bakmak yeterli.

Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, Facebook ve ona bağlı olan platformların gün geçtikçe sonuna mı geliyoruz?