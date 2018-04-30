4.999 TL'lik Huawei P20 Pro, Bükülme Testini Geçemedi!

Huawei'nin en pahalı akıllı telefonlarından biri olan P20 Pro, dayanıklılık testinde sınıfta kaldı. Bükülme testinde oldukça esnek yapısıyla dikkat çeken P20 Pro, beklentileri karşılayamadı.

Huawei'nin en yeni akıllı telefonu P20 Pro, JerryRigEverything adlı YouTube kanalı tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldı. Ülkemiz için belirlenen satış fiyatı 4.999 TL olan telefonun, bu kadar para verdikten sonra başına bir şey gelmesini tabii ki istemezsiniz. Ancak P20 Pro, beklendiği kadar dayanıklı görünmüyor.

Metal kasası ve cam arka paneliyle oldukça sağlam olması beklenen P20 Pro, maalesef bekleneni veremiyor. Testlerde çok da iyi bir performans gösteremeyen P20 Pro'nun dayanıklılık testini aşağıdan izleyebilirsiniz:

P20 Pro, bükülme testinde birçok telefondan daha fazla esnemiş gibi görünüyor. Normal şartlarda arka taraftaki cam panel, telefonlarda yapısal bir bütünlük sağlar; ancak P20 Pro'da ekranın kırılmasının önüne geçemiyor. Bükülme testinde kolayca ekranı kırılan P20 Pro, bu kırılmanın ardından sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Huawei, bu telefonu P10'un aksine gibi Gorilla Glass'a sahip olarak tanıtmadı. Bu durum, P20 Pro'da güçlendirilmiş ama bir o kadar da esneyen bir panel kullanılmış olabileceğini akıllara getirdi. Tabii bu sonuca etki eden bir başka sebep, bükülme testinden önce çizik testinin yapılmış olması olabilir. Çizik testinde zarar gören telefon, bükülmeye ve esnemeye daha açık bir hâl almış gibi görünüyor. Bu kadar yüksek paralar ödenen telefonların bu denli dayanıksız olması gerçekten rahatsız edici.