4. BAUROBOTICS Robotik Yarışması 29 Nisan'da Başlıyor!

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik öğrencileri tarafından hayata geçirilmiş en büyük projelerden biri olan ve 2014 yılından bu yana her yıl aktif bir şekilde düzenlenen BAUROBOTICS Robotik Yarışması’nın 4.sü bu sene 29-30 Nisan'da düzenleniyor!

Artık gelenekselleşen teknik bir etkinlik olan BAUROBOTICS, robot teknolojilerinin sergilendiği, farklı kabiliyetlerde robotların birbirleriyle 6 farklı kategoride mücadele etme fırsatı bulduğu ve aynı zamanda teknoloji sektörünü kalifiye bir mühendis ve/veya teknik personel olmaya aday öğrencilerle buluşturmayı hedeflemiş bir organizasyondur.

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından binlerce lise ve üniversite öğrencisi BAUROBOTICS’e yarışmacı veya izleyici olarak katılmaktadır. Proje ve robot kayıtlarının internet üzerinden yapıldığı BAUROBOTICS’te robotlar birçok farklı yarışma kategorisinde yer almakta, aynı zamanda organizasyon katılımcıları kurulan masalarda robotlarını sergileme fırsatı bulmaktadır.

BAUROBOTICS bu seneki etkinliği ile “Robot Savaşları”, “Çizgi İzleyen”, “Mini Sumo”, “Arazi”, “Multikopter”, “Serbest Proje” kategorileriyle yarışmacılarla buluşmayı planlıyor.

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu etkinlik, 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü’nde düzenlenecek. Etkinliğe tüm takipçilerimiz davetlidir!

Detaylı bilgi, güncelleme ve kurallar için BAUROBOTICS’in web sitesini veya sosyal medya sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.