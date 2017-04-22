"4. Bilim ve Teknoloji Günleri" 2 Mayısta Başlıyor!

4.Bilim ve Teknoloji Günleri 2-3-4 Mayıs'ta, Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova yerleşkesinde yapılacak. 10:00'da başlayacak olan etkinlik; kendi alanında öncü birçok firmanın katılımıyla 3 gün boyunca gerçekleşecek.
Etkinliğin konuklarının şu şekilde olması planlanmaktadır:
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün
Fujitsu CEO Selda Bağdat Bahadır
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan
Siemens Kurumsal Teknoloji Birim Yöneticisi Ufuk Demiral
Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı & CTO Tuğrul Tekbulut
TAV Genel Müdürü Nuray Demirer
D&R CTO Bilal Genç
P.I.Works Pazarlama Müdürü Melih Murat
IBM Orta Doğu,Afrika ve Türkiye Teknik Satış Yöneticisi Server Tanfer
Baykar Makine CEO Haluk Bayraktar
Microsoft Endüstri Lideri Anıl Çekiç
HP Ticari Satışlar ve Kanal Yöneticisi Emre Alaman
Misone Kurucu ve Başkan Mustafa Ergen
Logo Siber Güvenlik Genel Müdürü Murat Apohan
ALS Global TR Genel Müdürü Birkan İskan
Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu; her yıl iş dünyasının birbirinden önemli isimlerin katıldığı, eşsiz deneyim ve tecrübelerin paylaşılacağı Bilim ve Teknoloji Günleri'ne tüm takipçilerimiz davetlidir! Etkinlik sertifikalı olup çekiliş ile şanslı arkadaşlara çeşitli hediyeler de verilecektir. Detaylı bilgi için burayı; ayrıca etkinliğin facebook, twitter, instagram hesaplarını da ziyaret edebilirsiniz.