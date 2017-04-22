"4. Bilim ve Teknoloji Günleri" 2 Mayısta Başlıyor!

Gebze Teknik Üniversitesi, IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan 'Bilim ve Teknoloji Günleri' 2-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

4.Bilim ve Teknoloji Günleri 2-3-4 Mayıs'ta, Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova yerleşkesinde yapılacak. 10:00'da başlayacak olan etkinlik; kendi alanında öncü birçok firmanın katılımıyla 3 gün boyunca gerçekleşecek.

Etkinliğin konuklarının şu şekilde olması planlanmaktadır:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün

Fujitsu CEO Selda Bağdat Bahadır

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan

Siemens Kurumsal Teknoloji Birim Yöneticisi Ufuk Demiral

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı & CTO Tuğrul Tekbulut

TAV Genel Müdürü Nuray Demirer

D&R CTO Bilal Genç

P.I.Works Pazarlama Müdürü Melih Murat

IBM Orta Doğu,Afrika ve Türkiye Teknik Satış Yöneticisi Server Tanfer

Baykar Makine CEO Haluk Bayraktar

Microsoft Endüstri Lideri Anıl Çekiç

HP Ticari Satışlar ve Kanal Yöneticisi Emre Alaman

Misone Kurucu ve Başkan Mustafa Ergen

Logo Siber Güvenlik Genel Müdürü Murat Apohan

ALS Global TR Genel Müdürü Birkan İskan

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu; her yıl iş dünyasının birbirinden önemli isimlerin katıldığı, eşsiz deneyim ve tecrübelerin paylaşılacağı Bilim ve Teknoloji Günleri'ne tüm takipçilerimiz davetlidir! Etkinlik sertifikalı olup çekiliş ile şanslı arkadaşlara çeşitli hediyeler de verilecektir. Detaylı bilgi için burayı; ayrıca etkinliğin facebook, twitter, instagram hesaplarını da ziyaret edebilirsiniz.