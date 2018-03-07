İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü'nün ev sahipliği yapacağı 4. Createch+ etkinliği, alanında uzman girişimci ve iş adamları ile girişimci adaylarını bir araya getirecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Createch+ etkinliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ilke edindiği ‘yenilikçilik alanında farkındalık’ ile ilgili yaptığı çalışmaların bir yenisi olmuş olacak. Temel olarak Createch+’ı öğrenci-şirket buluşması olarak tanımlayabiliriz. Bu buluşmada şirketleri ve öğrencileri birleştirecek ortak bir platform oluşturmak, öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak, olası fikir ve projeler için değerlendirme ortamı yaratmak ve sektör hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak temel hedeftir.

İnovasyonun ana unsurlarından olan teknoloji ve mühendisliğin ön planda olacağı etkinlikte eş zamanlı olarak konusunda uzman kişilerle yapılacak çeşitli sunumların dışında workshop, seminer ve paneller ve ‘Nasıl yaptım?’ sunumları düzenlenecektir. Ayrıca etkinlik boyunca şirket ve öğrenci stantları kurulacak, etkinlik interaktif bir şekilde sürdürülecektir.Workshop, seminer ve paneller, teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeler temel alınarak workshoplar düzenlenecek. Sektörde kullanılmış, kullanılan ve halen geliştirilen inovatif projeler öğrencilere aktarılacak.

Sektörün yeni devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 hakkında seminerler düzenlenecek. ‘Nasıl Yaptım?’ sunumları, girişimcilerin projelerinde karşılaştıkları zorlukları, yaşadıkları başarısızlıkları ve sonrasında hayata geçirdikleri hayallerini dinlemenin öğrencilerin motivasyonunu arttırmasını amaçlıyoruz. Ayrıca yaratıcı ve yenilikçi fikirlere sahip olan birey ve ekiplerin destek almak için nasıl bir yol izlemeleri ile ilgili sunumlar da gerçekleştirilecektir.

13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğın kayıt formuna buraya tıklayarak ulaşabilir ve bu dolu dolu geçecek olan etkinliğe katılabilirsiniz. Ayrıca createch.iyteinovasyon.com/createch2018 web sitesi üzerinden etkinlik hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, Facebook etkinlik sayfasını takip ederek etkinlik hakkındaki son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Son olarak, etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişe katılarak Fujifilm Instax Mini 90 kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.