4 GB RAM'li Galaxy Note 8: Hayırdır Samsung?

Samsung'un dün tanıtılan amiral gemisi phableti Note 8, beklenildiği şekilde 8 GB RAM ile değil 6 GB ile ortaya çıkmıştı. Bugün TENAA'dan gelen bilgilere göre ise 4 GB RAM'li bir varyant da mevcut.

Samsung'un dün tanıttığı amiral gemisi zaten beklenenden az RAM getirmesine rağmen daha düşük miktara sahip bir model Çin'in telekom otoritesi TENAA tarafından paylaşıldı.

Samsung Galaxy Note 8'i büyük umutlarla beklerken biraz hayal kırıklığına uğramamıza rağmen Samsung, yeni bir hayal kırıklığı ortaya çıkardı. Kısaca S-Pen taşıyan Galaxy S8+ olan Galaxy Note 8, model numarası miktarında RAM sahibi olacak diye beklerken bizlere 6 GB ile gelerek ilk hüsranı oluşturmuştu. Buna karşı "8 GB RAM'li bir versiyon olacak" diye avunan bizleri Çin'den gelen haber ziyadesiyle sarstı. TENAA'da ortaya çıkan modelin sahip olduğu 4 GB RAM, 2016 yılının amiral gemisi standartlarında kalıyor. Okuyucularımızın burada bizlere "4 GB neye yetmiyor?" şeklinde serzenişleri mutlaka olacaktır. Buna cevabımız gayet açık; 2017 yılında büyük markalar 4-6 GB RAM'e sahip telefonları standart şekilde satarak fiyat etiketlerini 600-700 dolar hatta daha altında tutarken Samsung'un yeni Note modelini 930 dolardan satışa çıkarıp RAM gibi çok dikkat çeken bir alanda aynı düzeyde hatta altında kalması oldukça can sıkıcı. Dünyada en çok tanınan markaları bir kenara bırakırsak Xiaomi, Meizu, OnePlus gibi markalar 6 GB RAM'li telefonlara uzun zamandır sahiptiler ve 8 GB'a da bu yıl geçiş yaptılar. Bu telefonların fiyatlarının da en fazla 500 dolar civarında olduğunu belirtmekte fayda var.

Note 8'e dönecek olursak, TENAA raporuna göre normal Note 8'den herhangi bir farkı olmayan akıllı telefonun dahili depolaması da 64 GB seviyesinde ancak RAM 4 GB. Samsung'un Note serisinde uyguladığı politikayı da göz önüne alırsak uygun fiyatlı bir Note 8 ortaya çıkarmaya çalışıyor olmaları anlamsız görünüyor. Note 8 şimdiye kadar fiyat alanında değil özellik alanında rekaber göstermiş modellerden olmuştur. Eğer TENAA raporunda hata yoksa ve bizim bölgemiz gibi firmaların "fazla önemsemediği" bölgelere aynı fiyata 4 GB RAM'li varyant dağıtılırsa, kullanıcılara tavsiyemiz Note 8 modelinden uzak durarak tepkilerini ortaya koymaları yönünde.

Hepimizin hedefi teknolojinin gelişmesi ve kullanıcıların sağılacak inek olmadığının hatırlatılmasıdır.