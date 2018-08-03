Huawei Mate 20 Lite’ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Son haftalarda Apple’a karşı ciddi bir çıkış yakalayan Huawei, amiral gemisi serisi Mate 20'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Çin’in telekom ajansı TENAA tarafından onaylanan Mate 20 Lite’ın özellikleri belli oldu.

Huawei, kendi işlemcisini kullanan nadir Android üreticilerinden. Firmanın son yıllarda yakaladığı özgün tasarım çizgileri ve kalite anlayışı ciddi derecede itibar kazanmasını sağladı. Bu da doğrudan satışlarına yansıdı. Yakın zamanda phablet sınıfı serisi olan Mate 20’yi tanıtacak olan şirketin, yeni amiral gemileri dört gözle bekleniyor.

Özellikle P20 serisinin başarısıyla büyük kitle yaratan Huawei’nin, Mate 20’de de aynı başarıyı sürdürmesini bekliyoruz. Mate 20 Pro, Mate 20 ve Mate 20 Lite şeklinde karşımıza çıkacak serinin, düşük fiyatlı Lite sınıfı üyesi olan cihazından haber var: TENAA’da SNE-AL00 kod adıyla özellikleri ortaya çıktı.

6.3 inçlik FHD Plus ekranı, Kirin 710 işlemci yongası, 6GB RAM’i ve hem önde hem de arkada çift kamerasıyla Mate 20 Lite, orta seviyenin amirali olabilir. Firmanın iPhone X ile sektörel bir standart haline gelen çentikli ekran tasarımının içi yine boş değil. Bildiğiniz üzere çoğu şirket Apple’ın çentiğini uyarlasa da içindeki yüz tanıma sensörlerini uyarlayamıyor. Huawei’de ise bu durum farklı, tıpkı Apple gibi kendi sensör teknolojilerini kullanıyor.

Huawei’nin kısa süre önce Asya pazarına özel olarak ürettiği Nova 3i ile benzer özelliklere sahip olan Mate 20 Lite, sadece biraz daha büyük bir batarya ve çok daha iyi kamera ile geliyor. P20 serisinin genel kamera performansını düşündüğümüzde, Huawei’nin bu işte bir marka olmaya başladığını anlıyoruz.

Huawei Mate 20 Lite beklenen teknik özellikleri:

6,3 inç (2340 x 1080 piksel) Full HD +, 19:5:9 en-boy oranında 2,5D kavisli cam ekran

ARM Mali-G51 MP4 GPU ile güçlendirilmiş sekiz çekirdekli Kirin 710 12nm (4x2.2GHz Cortex-A73 ve 4 x1.7GHz Cortex-A53)

6GB RAM, 64GB dahili depolama

EMUI 8.2 arayüzü ile Android 8.1 (Oreo)

Çift SIM (nano + nano)

LED flaşlı 20 MP ana sösörlü, 2MP ikincil sensörlü çift arka kamera

24MP ana sensörlü, 2MP ikincil sensörlü çift ön kamera

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS+GLONASS

3650mAh batarya

Boyutlar: 158,3×75,3×7,6 mm; Ağırlık: 172g

Huawei Mate 20 Lite'in sadece siyah renkte olması bekleniyor. Yakında çıkış tarihi de dahil olmak üzere daha ayrıntılı bilgiler elimizde olacaktır, takipte kalın :)