4 Kameralı Huawei nova 2i'nin Etkileyici Kamera Detayları!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin, 4 kamerası ile arka plan bulanıklığının selfielerde de oluşturulabilmesini sağlayan çerçevesiz ekranlı yeni akıllı telefonu nova 2i'nin kamera yazılımına ait detaylar ortaya çıktı.

Huawei, geçtiğimiz günlerde selfie meraklılarının fazlasıyla seveceği 4 kameralı akıllı telefonu nova 2i'yi tanıtmıştı. Cihazın kamera yazılıma dair detaylar tanıtımdan hemen sonra ortaya çıkmaya başladı.

Hatırlatmak gerekirse nova 2i'nin ön tarafında bulunan 13MP ana kamerayla yüksek kalitede selfieler çekerken, 2MP çözünürlüğündeki ikincil kamera sayesinde dilediğiniz gibi arka plan bulanıklığı sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın arkasında da 16MP ana kamera ve 2MP ikincil kamera bulunuyor.

Selfie konusunda cihazın bir başka avantajı ise ön yüzünde bulunan 120 derecelik aralıkta aydınlatma sağlayabilen selfie flaşı. Ayrıca Huawei’nin söylediğine göre bu flaş, yüksek renk sahneleme endeksi (CRI) sayesinde güneş ışığına benzer tonda bir aydınlatma sağlıyor.

Huawei, donanımın yanı sıra fotoğraf çekimi sırasında arka plan bulanıklığının derecesini ayarlama ve fotoğrafı çektikten sonra odağı yeniden ayarlama gibi cihazda bulunan 4 kameranın tamamının en aktif şekilde kullanıldığı yeni kamera yazılımıyla da oldukça iddialı.

Huawei nova 2i teknik özellikleri:

İşlemci: Kirin 659

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.9 inç 2160x1080 çözünürlük 18:9 IPS

Batarya: 3,340mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat