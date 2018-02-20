Nokia 8 Sirocco'nun Muhteşem Konsept Tasarım Videosu!

Kısa süre önce planları ortaya çıkan Nokia 8 Sirocco'nun için bir konsept tasarım videosu oluşturuldu. 4 kameralı olan konsept tasarım, şu ana kadarki en şık Nokia telefonlardan birini gösteriyor.

Birkaç hafta önce ortaya çıkan ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) belgeleri, HMD Global’in yeni bir ‘markayı’ daha canlandırma istediğini ve Nokia 8 ‘Sirocco’ adında yeni bir amiral gemisi model tanıtmayı planladığını göstermişti. Nokia 8 Sirocco hakkında henüz somut bir veri olmamasına karşın cihaz hakkında tahminler yapılmaya başlandı bile.

Concept Creator, özellikle Nokia hayranlarını mest edecek bir cihaz olması beklenen Nokia 8 Sirocco için bir konsept tasarım oluşturdu ve videosunu YouTube kanalında yayınladı. Concept Creator’ın çalışması Nokia hayranlarının beklentilerinin üzerinde bir şıklıkta cihazla karşılaşabileceklerini gösteriyor.

Konsept Nokia 8 Sirocco neredeyse tüm amiral gemilerinde olduğu gibi metal bir gövdeye ve cam arka panele sahip. İlk sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile 5.5 inçlik ekrana sahip olan cihazın ekran formatı 18:9 olacak. Nokia 8 Sirocco da diğer Nokia’lar gibi köşeli bir tasarıma sahip ki bu tasarım, ince çerçevelerle birleşince Galaxy Note 8’i hatırlatıyor.

Bunun dışında cihazın arkasında Zeiss marka çift kamera ve flaş, tek bir dikey modül olarak yerleştirilmiş. Bu modülün hemen altında parmak izi tarayıcı bulunuyor. Concept Creator’a göre Nokia, kullanıcıların selfielerde de arka plan bulanıklığı oluşturabilmek için ön kamerayı da çift kamera teknolojisi ile destekleyecek. Daha fazla uzatmadan Concept Creator’ın konsept Nokia 8 Sirocco tasarımını aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.