4 Kameralı ve Sıfır Çerçeveli Akıllı Telefon: Blackview S8!

Çinli üreticiler, kendilerini iyice aştılar. Blackview S8, 4 kamerası ve sıfır çerçeveli tasarımına rağmen üreticisinin iddiasına göre oldukça uygun bir fiyata sahip olacak.

Çerçevesiz telefon akımı hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Blackview S8, Samsung Galaxy S8’e benzeyen tasarımı, hem önündeki hem de arkasındaki çift kamerası ile oldukça dikkat çekici bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran kasa oranında zirveyi zorlayan Blackview S8, 5.7 inç HD+ bir ekrana sahip. Cam ve metal tasarımı ile oldukça şık duran cihaz, şirketin iddiasına göre bu özelliklerine rağmen uygun fiyatlı bir telefon olacak.

Çerçevesiz ekran tasarımı ile Çinli üreticilerden en son Elephone S8, Bluboo S1 ve HOMTOM S8 modellerini görmüştük. Elephone S8 ve Bluboo S1 üç tarafı çerçevesiz tasarımları ile Essential Phone’u hatırlatıyordu. Blackview S8 ise HOMTOM S8’de olduğu gibi Samsung Galaxy S8’e son derece benzeyen bir tasarıma sahip.

Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili net bir bilgi henüz bulunmuyor. Şirketin Blackview S8 için hazırladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.