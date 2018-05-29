Fransa'da Yaşanan Korkunç Olaya Pokemon Go Sebep Olmuş

Fransa'da kahraman olan Mamoudou Gassama, 4 yaşındaki çocuğu 4 kat tırmanarak düşmekten kurtarmıştı. Bu olayın perde arkasında ise babasının Pokemon Go bağımlılığı olduğu ortaya çıktı.

Pokemon adlı çizgi dizinin bir nesli ekran başına kilitlediği zamanlarda "Pokemon Ferhat" olayı yaşanmıştı. Bilmeyenler için kısaca özet geçelim; Ferhat, Pokemon izledikten sonra dizinin etkisinde kalıp ben Pokemon'um diyerek camdan aşağı atlamıştı. Neyse ki Ferhat sadece kırık ayağıyla kurtulmuştu ama bu olay Pokemon'un yayından kaldırılması ile sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yaşanan olay ise ülkemizdeki olayla fazlaca benzerlik göstermekte fakat bu sefer Pokemon etkisine kapılan 4 yaşındaki çocuğun babasıymış.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yaşanan olayda Mali göçmeni Mamoudou Gassama, kalabalığın toplandığını görüp hemen olay yerine ulaşmıştı. 4 yaşındaki bir çocuğun balkondan sarktığını gören Gassama hiç şüphe etmeden adeta Spider-man gibi 4. kata tırmanarak çocuğun hayatını kurtarmıştı. Daha sonra yapılan araştırmalarda babasının çocuğu evde tek bırakarak markete gittiği öğrenilmişti. Gözaltına alınan baba, marketten çıktıktan sonra cep telefonuna yeni yüklediği Pokemon Go oyununa daldığını, bu yüzden eve geç döndüğünü itiraf etti.

Olayın ardından Fransa'da kahraman olan Gassama'yı, Başbakan Macron makamında ağırlamış ve kendisine fahri vatandaşlık verildiğini belirtmişti. Macron, ayrıca 22 yaşındaki genç adamın Paris itfaiyesinde işe başlayacağını müjdeledi. Bir zamanlar ortalığı kasıp kavuran Pokemon Go, bu sefer bir ihmalkarlık sonucu bir çocuğun ölümüne sebep olabilirdi. Pokemon Go direkt olarak suçlu olmasa da ülkemizde de dolaylı yoldan suçlu bulunan Pokemon yayından kaldırılmıştı. Bakalım Fransa'da Pokemon Go'nun yasaklanması gibi bir olayla karşılaşacak mıyız?