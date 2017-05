Dünya Star Wars Günü, Büyük Bir Coşkuyla Kutlanıyor

Dünya Star Wars günü, her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşku ile karşılaştı. Gerek Türkiye gerekse dünyanın her köşesinden kutlama görüntüleri geliyor.

Bazı film serileri, inanılmaz hayran kitlelerine ulaşabiliyor. Yüzüklerin Efendisi ya da Geleceğe Dönüş serileri buna örnek gösterilebilir. Ancak hiçbiri, Star Wars’un yarattığı kitleyi yaratabilmiş durumda değil. Olay öyle bir duruma ulaştı ki Star Wars hayranları, her 4 Mayıs gününü kendilerine gayri resmi olarak tatil ilan ediyorlar. Ülkemizde Star Wars günü kapsamında tatil yapan var mı bilinmez, ancak patronunuz Star Wars hayranı ise 4 Mayıs’ları tatil yaparak geçirebilirsiniz.

Bu günün Star Wars günü olmasının sebebi, filmin en ünlü repliği olan “May the force be with you – Güç seninle olsun” repliğinin okunuşundaki ufak bir değişiklikle “May the fourth be with you - 4 Mayıs seninle olsun(anlamı çıkarılabilir)” olması. Bu sebeple her 4 Mayıs, Star Wars günü olarak kutlanıyor.

George Lucas’ın ilk olarak 1977 yılında çıkardığı efsane seri, serinin 8. filmi ile bu senenin sonunda izleyici karşısına çıkacak. Jedi ile Sithlerin devasa mücadelesine sahne olan Star Wars, hayranları sayesinde hızla büyümeye devam ediyor. Ayrıca kısa süre önce Star Wars günü için Nokia’dan çok güzel bir videoda geldi. Videoda 3310’a vurgu yapan Nokia, Samsung’la dalga geçmeyi ihmal etmiyor.

Biz de buradan hepinizin Star Wars gününü kutluyoruz. Güç sizinle olsun dostlarım. Unutmadan, yorumlara gücün hangi tarafında olduğunu yazmayı unutmayın. :)