4 Milyon Güneş Enerjisi Paneli Uzaydan Nasıl Gözükür?

Çin Halk Cumhuriyeti'nin yenilenebilir enerji kaynakları için ayırdığı yüzlerce milyar dolar, sonunda meyvesini veriyor. Peki Çin çöllerinde bulunan 4 milyon güneş enerjisi paneli, uzaydan nasıl gözüküyor?

Doğu Çin'deki Tibet Platosu'nda 4 milyon güneş paneli, Longyangxia Baraj Güneş Parkı'nın bir parçası olarak güneşten sessizce enerji üretiyor. Dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliği, çöl alanının 10 kilometrekaresinde konumlandırılmış durumda.

Tesis, 2013 yılında inşa edildi ve o zamandan beri hızla genişliyor. NASA'nın Dünya Gözlemevi küratörlüğünde hazırlanan uydu görüntüleri, Ocak 2017 itibariyle devasa güneş enerjisi çiftliğinin uzaydan görünüşünü betimliyor.

Tesis, şu anda 850 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip veya basit bir dille 140.000 eve enerji sağlayacak kapasitede. Longyangxia Baraj Güneş Parkı, Çin'de gerçekleşen devasa yenilenebilir enerji devriminin bir parçası. Ülke 2015 yılının başından beri yenilenebilir enerji tesislerine 103 milyar dolar yatırım yaptı. Çin'in söz konusu alana ayırdığı pay toplamda 283 milyar dolar düzeyine erişti.

Tesisin Uzaydan Görünüşü

Yenilenebilir enerji hedefleri, Çin'in uluslararası iklim taahhütleriyle uyumlu. Hükümet daha önce karbon yoğunluğunun 2005'ten başlayarak yüzde 40-45 oranında azalacağını açıklamıştı. Paris Anlaşması uyarınca Çin, 2030 yılına kadar karbon dioksit emisyonlarını en düşük seviyeye çekmeyi taahhüt etti. Çin devleti, Ocak ayının başında 2020 yılından itibaren 2030 yılına kadar 361 milyar dolarlık yenilenebilir enerji üretimini planladığını açıkladı. Nakit akışının, Çin'in toplam 110 gigavat güneş enerjisi ve 210 gigavat rüzgar enerjisi üretimine yardımcı olması bekleniyor.

Kapasite artışına rağmen Çin, arz-talep dengesi üzerinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Ekonomik problemler bazı güneş ve rüzgar çiftliklerinin boşta kalmasına neden oldu. Dünyanın en kalabalık ülkesi şimdi dengeyi sağlamaya çalışıyor.