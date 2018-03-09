ABD'nin turizme en az para harcayan eyaletlerinden biri olan Oregon, son derece sade bir reklam kampanyası başlattı. Başarıya ulaşan reklam kampanyası, nüfusu 4 milyon eyalete toplamda 20 milyon turist çekti.

Bildiğiniz üzere turizm reklamlarında tanıtılmak istenen şehirler, bölgeler ya da mekanlar, olduğundan daha güzel ve coşkulu gösterilirler. Öyle ki; reklamlara bakarak ziyarete gittiğiniz yerde karşılaştığınız manzara ile reklamlarda gördüğünüz yerin aynı yerler olmadığını dahi düşünebilirsiniz.

50 eyaleti bulunan Birleşik Devletler’de nüfus yoğunluğu bakımından 39. sırada yer alan Oregon eyaleti, 4 milyon nüfusa sahiptir ve ülkede turizme en az para harcayan 5. eyalet olarak göze çarpmaktadır. Buna karşın Oregon’un son reklam kampanyası, eyalette ciddi bir turizm patlamasına neden oldu.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Oregon, turizme en az para harcayan eyaletlerden birisi. Dolayısı ile reklam kampanyasında mankenler, ünlü aktörler, özel efektler ya da yüksek çözünürlüklü görseller kullanılmadı. Oregon eyaletindeki sıradan kişilerin, kısmen sıradan fotoğraflarının kullanıldığı kampanyanın sloganı ise ‘Biz Oregon’u beğeniyoruz, belki siz de beğenirsiniz’ oldu.

Seyahat dergilerinde ve reklam panolarında paylaşılan bu son derece sade ve şık reklam kampanyası, beklenmeyen bir şekilde turistlerin Oregon’a akın etmesiyle sonuçlandı. 4 milyon nüfuslu eyalete toplamda 20 milyona yakın turist geldi ve eyaletin 12 milyar dolar turizm geliri elde etmesini sağladı.

Yıl boyunca Oregon’daki turist yoğunluğu öylesine fazlaydı ki, otellerin ortalama doluluk oranı %93’e kadar çıktı. Peki bu mütevazı eyalete bu kadar fazla turist çeken neydi? Bunun yanıtı ‘doğallık’ olabilir. Oregon eyaletinin turizm kampanyasında kullandığı görsellere aşağıdan bir göz atabilirsiniz.