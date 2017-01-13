4 Nisan’da 5. Sezonu Gelen Prison Break’in Yeni Fragmanı Rekor Kırdı!

4 Nisan 2017’de Amerikan FOX kanalında 5. sezonu ile devam edecek olan Prison Break için bir fragman daha geldi!

2005 ve 2009 yılları arasında harika bir 4 sezonun ardından veda eden kült dizilerden biri Prison Break, bildiğiniz gibi 5. sezonuyla 4 Nisan 2017’de yeniden ekranlara gelecek. Michael Scofield, Sara Tancredi ve Lincoln Burrows ana karakterlerinin yanı sıra en popüleri haline gelen T-Bag ve birçok karakteri yeniden ekranlara taşıyacak olan Prison Break için yeni bir fragman daha geldi.

İlk 24 saatte Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden toplamda 42 milyon organik görüntülenme ile sağlam da bir rekor kıran Prison Break, aynı zamanda kısa sürede en çok izlenen dizi fragmanı oldu.

Yukarıda görebileceğiniz gibi 4. sezon finalinde dramatik bir şekilde hayatını eşi, abisi ve çocuğu için feda eden Michael’in aslında yaşadığını görmekteyiz. Yeniden Michael’i kurtarmak için Sucre ve diğer ekibi toplayan Lincoln ve Michael için yeniden bir kaçış durumu olacak. Oldukça heyecanlı geçeceği belli olan Prison Break’i merakla bekliyoruz.